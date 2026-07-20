Thời sự quốc tế sáng 20/7: Iran tuyên bố sẽ khiến Washington phải trả giá

VOV.VN - Toàn cảnh quốc tế tối 19/7 cập nhật diễn biến nóng trên thế giới: Hơn 550 người thương vong sau 3 tuần xung đột giữa Mỹ và Iran, cùng nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý khác.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, Iran tuyên bố dạy cho Mỹ “bài học nhớ đời”; Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo đi lại toàn cầu; Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng ở Đông Bắc Tây Ban Nha.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, Iran tuyên bố dạy cho Mỹ “bài học nhớ đời”; Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo đi lại toàn cầu; Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng ở Đông Bắc Tây Ban Nha.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực. Giới phân tích cho rằng việc nối lại cuộc chiến với Iran có thể là canh bạc rủi ro nhất của ông trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
VOV.VN - Lục quân Mỹ được cho là đã sử dụng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM sau hơn một tháng giao tranh với Iran, buộc phải quay lại triển khai ATACMS đời cũ.
VOV.VN - Lục quân Mỹ được cho là đã sử dụng hết kho tên lửa đạn đạo PrSM sau hơn một tháng giao tranh với Iran, buộc phải quay lại triển khai ATACMS đời cũ.
VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi.
VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi.