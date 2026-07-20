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Thời sự quốc tế sáng 20/7: Iran tuyên bố sẽ khiến Washington phải trả giá

Thứ Hai, 08:34, 20/07/2026
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VOV.VN - Bản tin Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan, Iran tuyên bố sẽ khiến Washington phải trả giá, cùng hàng loạt thông tin quốc tế đáng chú ý.

PV/VOV.VN
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