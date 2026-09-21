Thời sự quốc tế sáng 21/9: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán S-400 để mua F-35 của Mỹ

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VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua (19/9) cho biết Saudi Arabia có thể có các nhu cầu quân sự do các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng Houthi ở Yemen.
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VOV.VN - Ngày 20/9, Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào sẽ kích hoạt hành động trả đũa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.
VOV.VN - Ngày 20/9, Iran cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào sẽ kích hoạt hành động trả đũa của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.
VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
VOV.VN - Ngày 20/9, Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX và hàng nghìn cuộc bầu cử cấp khu vực, địa phương. Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố tính đến 15h14 ( giờ địa phương), tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX đạt 52,62%.
VOV.VN - Ngày 20/9, Nga bước vào ngày cuối cùng của cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX và hàng nghìn cuộc bầu cử cấp khu vực, địa phương. Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố tính đến 15h14 ( giờ địa phương), tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX đạt 52,62%.