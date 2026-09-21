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Thời sự quốc tế sáng 21/9: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bán S-400 để mua F-35 của Mỹ

Thứ Hai, 08:49, 21/09/2026
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VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang trao đổi với Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm bán tiêm kích F-35, sau khi Ankara mua hệ thống S-400 của Nga. Truyền thông nước này cho biết Ankara có thể bán lại S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh.

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PV/VOV.VN
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