Tổng thống Donald Trump: Nga sẽ không tấn công lãnh thổ NATO

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không tin Nga sẽ tấn công lãnh thổ NATO. Trước đó cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Axios, ông Trump cũng bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe được cử tới Moscow để chuyển một thông điệp cảnh báo tới Điện Kremlin.

Theo Tổng thống Trump, ông Ratcliffe gặp những người đồng cấp Nga định kỳ khoảng sáu tháng hoặc một năm một lần và hai bên duy trì quan hệ làm việc tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thông điệp cụ thể nào được chuyển tới Moscow và chuyến đi không có điều gì bất thường.

Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow. (Ảnh: Reuters)

Ông Ratcliffe đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Moscow trong tuần này và gặp các quan chức Nga. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên được biết tới của một Giám đốc CIA tới Nga kể từ khi William Burns tới Moscow vào tháng 11/2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Chuyến đi lần của ông John Ratcliffe này thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu tiếp tục theo dõi những hoạt động của Nga tại châu Âu. Các nước châu Âu thời gian qua cũng liên tục cảnh báo về nguy cơ an ninh dài hạn từ Nga. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte từng cho rằng Nga có thể xây dựng đủ năng lực để tiến hành một cuộc tấn công đáng tin cậy nhằm vào lãnh thổ NATO trong vòng vài năm nếu liên minh không tăng cường khả năng phòng thủ. Tuy nhiên, ông Rutte cũng nhấn mạnh NATO hiện không có lý do để tin rằng Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp.