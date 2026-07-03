Thời sự quốc tế sáng 3/7: Nga liên tục dội UAV, Kiev đỏ lửa trong đêm

Xem thêm: Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine
VOV.VN - Ukraine vừa khởi động một “cơ chế minh bạch” cho phép các nước đối tác mua vũ khí, thậm chí có thể tham gia sản xuất mặt hàng này.
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VOV.VN - Được phóng theo từng đợt với số lượng lên tới hàng trăm chiếc chỉ trong vài giờ, các UAV tấn công đóng vai trò then chốt trong chiến dịch không kích của Nga nhằm vào Ukraine. Hiện Moscow ngày càng sử dụng nhiều UAV sử dụng động cơ phản lực, vốn khó bị đánh chặn hơn đáng kể.
VOV.VN - Được phóng theo từng đợt với số lượng lên tới hàng trăm chiếc chỉ trong vài giờ, các UAV tấn công đóng vai trò then chốt trong chiến dịch không kích của Nga nhằm vào Ukraine. Hiện Moscow ngày càng sử dụng nhiều UAV sử dụng động cơ phản lực, vốn khó bị đánh chặn hơn đáng kể.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromír Zůna mới đây tuyên bố, Sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu sẽ tiếp tục được thực hiện với mục tiêu cung cấp khoảng một triệu quả đạn pháo trong năm nay nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromír Zůna mới đây tuyên bố, Sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu sẽ tiếp tục được thực hiện với mục tiêu cung cấp khoảng một triệu quả đạn pháo trong năm nay nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này trong 24 giờ qua đã bắn hạ một loại vũ khí được mô tả là “tên lửa tác chiến - chiến thuật tầm xa”, cùng với 7 quả bom dẫn đường và 602 máy bay không người lái (UAV).
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không nước này trong 24 giờ qua đã bắn hạ một loại vũ khí được mô tả là “tên lửa tác chiến - chiến thuật tầm xa”, cùng với 7 quả bom dẫn đường và 602 máy bay không người lái (UAV).