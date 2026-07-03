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Thời sự quốc tế sáng 3/7: Nga liên tục dội UAV, Kiev đỏ lửa trong đêm

Thứ Sáu, 08:47, 03/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa trong đêm qua, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong thời gian tới.

Xem thêm: Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine

PV/VOV.VN
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