Thời sự quốc tế sáng 3/7: Nga liên tục dội UAV, Kiev đỏ lửa trong đêm

Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực vượt ngoài tầm đánh chặn của Ukraine

VOV.VN - Được phóng theo từng đợt với số lượng lên tới hàng trăm chiếc chỉ trong vài giờ, các UAV tấn công đóng vai trò then chốt trong chiến dịch không kích của Nga nhằm vào Ukraine. Hiện Moscow ngày càng sử dụng nhiều UAV sử dụng động cơ phản lực, vốn khó bị đánh chặn hơn đáng kể.