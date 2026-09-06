Thời sự quốc tế trưa 6/9: Nga tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán

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>> Thời sự quốc tế sáng 6/9: UAV Nga nhắm thẳng văn phòng An ninh Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một UAV Nga đã đánh trúng trực tiếp văn phòng của quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Aleksandr Poklad.
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