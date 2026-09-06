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Thời sự quốc tế trưa 6/9: Nga tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán

Chủ Nhật, 14:54, 06/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Kiev của Ukraine để đàm phán. Kremlin tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá. Iran tuyên bố tấn công 6 tàu tại eo Hormuz. Mỹ giội tên lửa xuống tàu chở dầu Iran gần đảo Kharg.

Xem thêm:

>> Khoảng lặng mở cơ hội ngoại giao cho xung đột Nga - Ukraine?

>> Thời sự quốc tế sáng 6/9: UAV Nga nhắm thẳng văn phòng An ninh Ukraine

PV/VOV.VN
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