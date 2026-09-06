Khoảng lặng mở cơ hội ngoại giao cho xung đột Nga - Ukraine?

Dư luận đặt câu hỏi, khoảng lặng ba ngày giữa Nga và Ukraine liệu có đủ để tạo thêm không gian cho một tiến trình ngoại giao vốn nhiều tháng qua gần như đình trệ hay không?

Tổng thống Nga Putin (phải) tiếp đón 2 đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner tại Kremlin hôm 5/9. Ảnh: Sputnik.

Tại Điện Kremlin ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi kéo dài hơn ba giờ với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Sau cuộc gặp, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra thực chất và thẳng thắn. Theo ông, phía Mỹ đã đưa ra một loạt ý tưởng về những hướng đi có thể dẫn tới giải pháp cho cuộc xung đột: “Cuộc đối thoại kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, cụ thể là ba giờ mười phút. Đó là một cuộc thảo luận thực chất, mang tính xây dựng, cực kỳ thẳng thắn. Phía Mỹ không chỉ bày tỏ sự quan tâm tới việc sớm chấm dứt xung đột, mà còn trình bày một loạt ý tưởng liên quan đến các hướng giải quyết tiềm năng”.

Về phía Tổng thống Nga Putin, trước đó ông cũng tái khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục các tiếp xúc với Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những cuộc trao đổi như vậy có ích, đồng thời nhấn mạnh chất lượng của hoạt động trung gian và lòng tin đối với những người làm trung gian có ý nghĩa quan trọng.

“Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, các cuộc tiếp xúc kiểu này chắc chắn luôn có lợi. Và tất nhiên, chất lượng của sự trung gian và lòng tin đặt vào những người làm trung gian là rất quan trọng”.

Nga cũng tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ba ngày, nhằm tạo điều kiện an toàn cho hoạt động của phái đoàn Mỹ khi tiếp tục hành trình ngoại giao tới Ukraine.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng dành không gian cho ngoại giao. Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tạm dừng các cuộc tấn công vào Nga trong những ngày diễn ra tiến trình đàm phán và kỳ vọng Nga cũng làm điều tương tự đối với Ukraine.

Ông Zelensky đồng thời cho biết kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tại Ukraine đã được chuẩn bị. Ukraine đang chờ ông Steve Witkoff và Jared Kushner tới thủ đô và khẳng định sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất.

Như vậy, sau chặng ngoại giao tại Nga, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao của Mỹ đang tiếp tục chuyển sang Ukraine. Việc cả Nga và Ukraine cùng phát đi tín hiệu kiềm chế các đòn tấn công nhằm vào thủ đô của nhau đang tạo ra một khoảng không hiếm hoi để các cuộc tiếp xúc tiếp tục.

Tuy nhiên, khoảng lặng trên bầu trời chưa đồng nghĩa khoảng cách trên bàn đàm phán đã được thu hẹp. Nga và Ukraine vẫn còn những khác biệt lớn về lãnh thổ, an ninh cũng như các điều kiện để đi tới một giải pháp lâu dài.