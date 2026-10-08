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Thời sự quốc tế sáng 8/10: Nga dồn tổng lực tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine

Thứ Năm, 08:40, 08/10/2026
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VOV.VN - Nga tiến hành cuộc tấn công "quy mô lớn" vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine ngay sau cảnh báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ngày 7/10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận thực hiện “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng ở thủ đô Kiev và nhiều vùng khác của Ukraine. Cuộc tấn công sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển và trên không có độ chính xác cao cũng như máy bay không người lái.

Theo thông báo, mục tiêu của Nga bao gồm những cơ sở mà công ty công nghệ quốc phòng Fire Point của Ukraine dùng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình Flamingo cùng các máy bay không người lái tầm trung và tầm xa tại Kiev, cũng như các vùng Chernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava và Kharkov.

 

PV/VOV.VN
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