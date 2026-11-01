Thời sự quốc tế tối 1/11: Mỹ có thể tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran
Chủ Nhật, 20:21, 01/11/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 1/11: Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân còn lại của Iran; Iran cảnh báo sẽ rút khỏi NPT nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn; Hé lộ con số thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông trong cuộc chiến với Iran; Nga xác nhận thông tin Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Moscow...
VOV.VN - Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu chiến tranh với Mỹ tái diễn, đồng thời yêu cầu Washington công nhận các quyền của Tehran trước khi đàm phán hạt nhân.