Thời sự quốc tế tối 14/9: Cuộc đụng độ đầu tiên giữa xuồng UAV của Ukraine và Nga
Thứ Hai, 19:49, 14/09/2026
VOV.VN - Triều Tiên tập trận phối hợp giữa các đơn vị pháo binh và tên lửa. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine. Ông Trump: Giám đốc CIA tham gia mọi khía cạnh đàm phán về Ukraine.
VOV.VN - Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10/2026, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và một số quốc gia đề nghị hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán mới.
VOV.VN - Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10/2026, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và một số quốc gia đề nghị hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán mới.
VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.
VOV.VN - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm nay (14/9) chưa đạt được đồng thuận về việc gia hạn một trong những cơ chế trừng phạt Nga, trong bối cảnh thời hạn áp dụng biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/9.