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Nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết tăng cường quan hệ với Nga

Thứ Ba, 06:49, 15/09/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ “mở rộng và làm sâu sắc” quan hệ hợp tác với Nga, đồng thời bày tỏ ủng hộ Moscow trong “cuộc chiến thiêng liêng” nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và công lý quốc tế.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/9 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra tuyên bố trên trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Trong thư trả lời lời chúc mừng của ông Putin nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Triều Tiên, ông Kim Jong Un khẳng định chính phủ Bình Nhưỡng có “ý chí vững chắc” nhằm mở rộng hợp tác với Nga “một cách toàn diện”, dựa trên tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau và quan hệ đồng minh giữa hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho biết ông tin tưởng Nga sẽ giành chiến thắng trong “cuộc chiến thiêng liêng hiện nay nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của đất nước và công lý quốc tế”. Ông Kim Jong Un đồng thời cam kết “kiên định ủng hộ” Tổng thống Putin và người dân Nga.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng ngày càng được thắt chặt. Triều Tiên đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.

Trước đó, ông Kim Jong Un cũng gửi thông điệp tương tự tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thông điệp được KCNA công bố hôm 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ phối hợp với Bắc Kinh để tiếp tục phát triển tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa chung của hai nước.

Cả hai thông điệp được gửi để đáp lại thư chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên vào ngày 9/9.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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