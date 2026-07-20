English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế tối 20/7: EU tính trao “đặc quyền sớm” cho nước ứng viên

Thứ Hai, 22:13, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.

Theo kế hoạch đang được Ủy ban châu Âu (EC) xây dựng, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của EU dù chưa phải là thành viên chính thức, qua đó thúc đẩy tiến trình mở rộng mà không nới lỏng các tiêu chuẩn kết nạp.

Khác với ý tưởng “mở rộng ngược” từng được đưa ra trước đây,  theo đó các nước ứng cử viên sẽ được trao một số quyền chính trị trước khi hoàn tất tiến trình gia nhập nhưng không nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên, mô hình mới chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên đầy đủ của EU.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiến trình mở rộng gặp khó, EU tính trao “đặc quyền sớm” cho các nước ứng viên
Tiến trình mở rộng gặp khó, EU tính trao “đặc quyền sớm” cho các nước ứng viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.

Tiến trình mở rộng gặp khó, EU tính trao “đặc quyền sớm” cho các nước ứng viên

Tiến trình mở rộng gặp khó, EU tính trao “đặc quyền sớm” cho các nước ứng viên

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.

Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine
Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp nhóm làm việc của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Hungary đã ngăn chặn thủ tục mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine, trong khi lại đồng ý thúc đẩy tiến trình gia nhập EU cho Moldova.

Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine

Hungary ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp nhóm làm việc của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Hungary đã ngăn chặn thủ tục mở các nhóm đàm phán gia nhập EU cho Ukraine, trong khi lại đồng ý thúc đẩy tiến trình gia nhập EU cho Moldova.

EU đề xuất cải cách thị trường carbon, nới lộ trình cắt giảm phát thải CO₂
EU đề xuất cải cách thị trường carbon, nới lộ trình cắt giảm phát thải CO₂

VOV.VN - Ủy ban châu Âu vừa đề xuất cải cách Hệ thống Mua bán Phát thải của Liên minh châu Âu (EU ETS), theo hướng làm chậm lộ trình cắt giảm hạn ngạch phát thải carbon. Đề xuất nhằm giảm áp lực đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu giảm 90% lượng phát thải ròng vào năm 2040.

EU đề xuất cải cách thị trường carbon, nới lộ trình cắt giảm phát thải CO₂

EU đề xuất cải cách thị trường carbon, nới lộ trình cắt giảm phát thải CO₂

VOV.VN - Ủy ban châu Âu vừa đề xuất cải cách Hệ thống Mua bán Phát thải của Liên minh châu Âu (EU ETS), theo hướng làm chậm lộ trình cắt giảm hạn ngạch phát thải carbon. Đề xuất nhằm giảm áp lực đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu giảm 90% lượng phát thải ròng vào năm 2040.

Hy Lạp chặn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga
Hy Lạp chặn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 16/7, Hy Lạp đã phản đối gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, bao gồm việc áp dụng lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang các nước thứ ba, do lo ngại biện pháp này sẽ tác động nghiêm trọng đến đến hoạt động kinh doanh của Athens.

Hy Lạp chặn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga

Hy Lạp chặn gói trừng phạt thứ 21 của EU nhằm vào Nga

VOV.VN - Ngày 16/7, Hy Lạp đã phản đối gói trừng phạt thứ 21 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, bao gồm việc áp dụng lệnh cấm vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang các nước thứ ba, do lo ngại biện pháp này sẽ tác động nghiêm trọng đến đến hoạt động kinh doanh của Athens.

EU và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái
EU và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV).

EU và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái

EU và Ukraine ký thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Zelensky đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ