Thời sự quốc tế tối 20/7: EU tính trao “đặc quyền sớm” cho nước ứng viên

Theo kế hoạch đang được Ủy ban châu Âu (EC) xây dựng, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của EU dù chưa phải là thành viên chính thức, qua đó thúc đẩy tiến trình mở rộng mà không nới lỏng các tiêu chuẩn kết nạp.

Khác với ý tưởng “mở rộng ngược” từng được đưa ra trước đây, theo đó các nước ứng cử viên sẽ được trao một số quyền chính trị trước khi hoàn tất tiến trình gia nhập nhưng không nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên, mô hình mới chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên đầy đủ của EU.