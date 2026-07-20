English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời sự quốc tế trưa 20/7: Iran đẩy mạnh tấn công trả đũa, Mỹ mất thêm 1 binh sỹ

Thứ Hai, 14:49, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ tối qua xác nhận có thêm 1 binh sỹ thiệt mạng do vũ khí của Iran tại khu vực. Đây là binh sỹ Mỹ thứ 3 tử trận vì xung đột với Iran chỉ trong 2 ngày, phản ánh mức độ ác liệt của lần đụng độ nghiêm trọng đã kéo dài sang ngày thứ 8 liên tiếp giữa hai bên.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran
Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

Jordan trở thành mặt trận mới trong xung đột Mỹ - Iran

VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.

Mỹ vừa không kích, vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran
Mỹ vừa không kích, vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran

VOV.VN - Ngày 19/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ vừa không kích, vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran

Mỹ vừa không kích, vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran

VOV.VN - Ngày 19/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện
Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

Mỹ lại không kích Iran, hai bên tiến sát hơn chiến tranh toàn diện

VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.

Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra
Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra

VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.

Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra

Iran cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Darkhovin, IAEA vào cuộc điều tra

VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.

Mỹ không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp, tàu hàng bốc cháy gần eo Hormuz
Mỹ không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp, tàu hàng bốc cháy gần eo Hormuz

VOV.VN - Mỹ sáng 20/7 tiếp tục không kích Iran, kéo dài chuỗi tấn công sang ngày thứ 9 liên tiếp. Đối đầu quân sự Mỹ - Iran được đánh giá đang ngày càng leo thang, có thể còn bùng phát dữ dội hơn trong những ngày tới, khi Mỹ hoàn tất triển khai tăng cường các khí tài hạng nặng đến khu vực.

Mỹ không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp, tàu hàng bốc cháy gần eo Hormuz

Mỹ không kích Iran ngày thứ 9 liên tiếp, tàu hàng bốc cháy gần eo Hormuz

VOV.VN - Mỹ sáng 20/7 tiếp tục không kích Iran, kéo dài chuỗi tấn công sang ngày thứ 9 liên tiếp. Đối đầu quân sự Mỹ - Iran được đánh giá đang ngày càng leo thang, có thể còn bùng phát dữ dội hơn trong những ngày tới, khi Mỹ hoàn tất triển khai tăng cường các khí tài hạng nặng đến khu vực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ