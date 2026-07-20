Thời sự quốc tế trưa 20/7: Iran đẩy mạnh tấn công trả đũa, Mỹ mất thêm 1 binh sỹ

VOV.VN - Bản tin Toàn cảnh quốc tế sáng 20/7 cập nhật những diễn biến nóng nhất thế giới: 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan, Iran tuyên bố sẽ khiến Washington phải trả giá, cùng hàng loạt thông tin quốc tế đáng chú ý.
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VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.
VOV.VN - Jordan trở thành điểm nóng mới trong xung đột Mỹ - Iran khi Iran tăng cường tấn công các căn cứ có lính Mỹ đồn trú, làm gia tăng nguy cơ leo thang tại Trung Đông.
VOV.VN - Ngày 19/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
VOV.VN - Ngày 19/7, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran, trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.
VOV.VN - Ngày 19/7, Iran cho biết Mỹ đã nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Darkhovin của nước này, vốn đang trong quá trình xây dựng, trong loạt tấn công trước đó cùng ngày. IAEA cho biết sẽ vào cuộc điều tra vụ việc này.
VOV.VN - Mỹ sáng 20/7 tiếp tục không kích Iran, kéo dài chuỗi tấn công sang ngày thứ 9 liên tiếp. Đối đầu quân sự Mỹ - Iran được đánh giá đang ngày càng leo thang, có thể còn bùng phát dữ dội hơn trong những ngày tới, khi Mỹ hoàn tất triển khai tăng cường các khí tài hạng nặng đến khu vực.
VOV.VN - Mỹ sáng 20/7 tiếp tục không kích Iran, kéo dài chuỗi tấn công sang ngày thứ 9 liên tiếp. Đối đầu quân sự Mỹ - Iran được đánh giá đang ngày càng leo thang, có thể còn bùng phát dữ dội hơn trong những ngày tới, khi Mỹ hoàn tất triển khai tăng cường các khí tài hạng nặng đến khu vực.