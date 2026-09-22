Thời sự quốc tế sáng 22/9: Phòng không Nga dựng ‘vòm lửa’ bắn hạ tên lửa Ukraine

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VOV.VN - Ngày 20/9, Naftogaz và MOL ký biên bản ghi nhớ về phát triển kho dự trữ nhiên liệu tại Hungary, gần biên giới Ukraine, nhằm tăng nguồn dự trữ và giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
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VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.
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VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, quân đội Mỹ suýt gặp sự cố nghiêm trọng sau khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp báo cáo tình báo sai lệch về tàu của Trung Quốc ở Trung Đông.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.
VOV.VN - Cuộc tiến quân chớp nhoáng của nhóm Houthi tại Yemen đã giúp họ giành quyền kiểm soát eo biển Bab al-Mandab huyết mạch, biến lực lượng dân quân vùng núi vốn có trang bị thô sơ năm nào thành một thế lực khu vực có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tạo ra nguy cơ lớn cho Mỹ và Saudi Arabia.
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.
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VOV.VN - Zorelit v5 đạt tốc độ 416 km/h, được Ukraine phát triển để đánh chặn UAV trinh sát và các mẫu Geran (Shahed) phản lực tốc độ cao.
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