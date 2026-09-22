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Thời sự quốc tế sáng 22/9: Phòng không Nga dựng ‘vòm lửa’ bắn hạ tên lửa Ukraine

Thứ Ba, 08:50, 22/09/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ tên lửa Flamingo do Ukraine phóng đến các mục tiêu tại thủ đô Moscow.

Xem thêm:

>> Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

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PV/VOV.VN
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