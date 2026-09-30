Thời sự quốc tế tối 30/9: Nga cảnh báo dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad
VOV.VN - Nga đã đưa ra một loạt cảnh báo cứng rắn liên quan đến vùng lãnh thổ Kaliningrad, tuyên bố sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí, bao gồm vũ khí hạt nhân, để bảo vệ khu vực này trước nguy cơ bị NATO phong tỏa.
Trong tuyên bố đăng ngày 30/9, Đại sứ quán Nga tại Ireland cho biết Moscow không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ vùng Kaliningrad. Cảnh báo từ Nga được đưa ra trong bối cảnh NATO cáo buộc Moscow đang đẩy mạnh chiến dịch phá hoại và can thiệp nhằm vào các nước ủng hộ Ukraine, nhằm khiến những nước này từ bỏ việc hỗ trợ Kiev.