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Thời sự quốc tế tối 5/10: Trung Quốc hé lộ bộ ba vũ khí chống UAV

Thứ Hai, 22:31, 05/10/2026
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VOV.VN - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 4/10 đã phát sóng đoạn phim hiếm hoi về các đơn vị chống UAV của nước này trong một cuộc tập trận chiến thuật bắn đạn thật mới đây.

Xem thêm:

Iran kêu gọi các nước láng giềng không cho Mỹ và Israel sử dụng lãnh thổ 

Iran cảnh báo nhắm vào mọi căn cứ và tàu chiến Mỹ trong khu vực

PV/VOV.VN
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