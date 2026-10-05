Thời sự quốc tế tối 5/10: Trung Quốc hé lộ bộ ba vũ khí chống UAV

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 5/10: Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài; Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel; Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình; Ông Zelensky: Tình báo Ukraine phát hiện 'học thuyết mới' của ông Putin...
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VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ không quân do Mỹ vận hành ở Anh về các căn cứ tại Mỹ, sau khi giới chức điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ RAF Fairford.
VOV.VN - Không quân Mỹ đã đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ không quân do Mỹ vận hành ở Anh về các căn cứ tại Mỹ, sau khi giới chức điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ RAF Fairford.
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VOV.VN - Các nhà khoa học Karl Deisseroth (Mỹ), Peter Hegemann và Georg Nagel (Đức) đã được trao Giải Nobel Y sinh năm 2026 nhờ những khám phá dẫn đến sự ra đời của kỹ thuật quang di truyền (optogenetics).
VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.
VOV.VN - Hãng tin Fars của Iran ngày 4/10 đưa tin Quân đội Iran đã quyết định tăng tầm bắn tên lửa sau cuộc chiến với Mỹ và Israel.
VOV.VN - Nga tập kích cầu chiến lược ở Kiev, Ukraine đáp trả bằng UAV nhằm vào sân bay quân sự ở Adygea, trong bối cảnh hai bên tiếp tục gia tăng những đòn đánh mới.
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