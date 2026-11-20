THẾ GIỚI Thời sự quốc tế trưa 20/11: Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea Thứ Sáu, 14:16, 20/11/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Ukraine tiếp tục tập kích cầu Crimea lần thứ ba chỉ trong một tuần, buộc Nga phải tạm đình chỉ hoạt động đường sắt qua tuyến giao thông chiến lược dài 19 km. Xem thêm: Châu Âu khẳng định vai trò trong tiến trình hòa bình Ukraine Hungary gỡ bỏ rào cản trong đàm phán gia nhập EU của Ukraine và Moldova VOV.VN - Ngày 19/11, truyền thông châu Âu dẫn lời các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã rút lại phản đối đối với việc mở hai nhóm đàm phán cuối cùng trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine và Moldova. PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.