Thời sự quốc tế trưa 2/8: Ukraine đánh chìm tàu container của Nga ở Biển Đen

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/8 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, trong đó có hạ tầng của ba nhà máy lọc dầu tại vùng Bashkortostan, cách biên giới Ukraine gần 1.600 km.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine cũng đánh chìm tàu container Yanina treo cờ Nga, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công vào những mục tiêu khác trên Biển Đen và biển Azov.