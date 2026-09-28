Thời sự quốc tế trưa 28/9: Ông Trump để ngỏ khả năng tấn công Iran trước bầu cử

VOV.VN - Binh lính Ukraine đã thành công sử dụng máy bay không người lái (UAV) để triển khai các hệ thống robot chiến đấu mặt đất (UGV) vào đúng khu vực tác chiến cần thiết.
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