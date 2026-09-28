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Thời sự quốc tế trưa 28/9: Ông Trump để ngỏ khả năng tấn công Iran trước bầu cử

Thứ Hai, 14:47, 28/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/9 cho biết, ông tin rằng cuộc đối đầu với Iran sẽ sớm kết thúc thắng lợi, đồng thời cho rằng việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là “có thể”.

Xem thêm: 

Ông Trump kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này  

Ngoại giao bế tắc, chiến sự Mỹ-Iran có thể tái bùng phát vào tháng 11?

PV/VOV.VN
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