Thông tin mới nhất về vụ xả súng kinh hoàng tại Canada

Hãng tin Reuter vừa dẫn nguồn tin cảnh sát Toronto, Canada cho biết, vụ xả súng xảy ra vào đêm 22/7 (theo giờ địa phương), tức sáng nay (23/7) theo giờ Việt Nam, tại khu vực thị trấn Greektown đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, trong đó gồm cả thủ phạm và 13 người bị thương.

Các nạn nhân vụ xả súng được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Global News Toronto.

Thông báo của cảnh sát đã đính chính thông tin trước đó vài giờ do báo chí địa phương đăng tải cho biết có 9 người thiệt mạng. Tuy nhiên, trong số những người bị thương có nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng. Danh tính của thủ phạm đang được xác định.

Vụ xả súng diễn ra tại khu vực có nhiều quán cà phê, nhà hàng tập trung rất nhiều người. Cảnh sát cho biết, kẻ xả súng đã sử dụng một khẩu súng lục để tấn công những người xung quanh. Những nhân chứng cho biết, họ nghe thấy 25 phát súng vang lên tại khu vực hiện trường.

Thành phố Toronto đang phải đối mặt với bạo lực gia tăng từ đầu năm đến nay. Thống kê của cảnh sát Toronto cho biết, số người thiệt mạng do bạo lực tại thành phố này đã tăng 53% trong nửa đầu năm 2018 so với 26% cùng kỳ năm 2017, trong đó số người thiệt mạng do súng tăng 13%./.