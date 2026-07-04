Ấn Độ tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn liên quan Hiệp ước Nước sông Ấn

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết quyết định tạm đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn được đưa ra nhằm đáp trả việc Pakistan tiếp tục hậu thuẫn các hoạt động mà New Delhi gọi là “khủng bố xuyên biên giới”.

Theo ông Jaiswal, lập trường của Ấn Độ không thay đổi và New Delhi sẽ chỉ xem xét khôi phục việc thực thi hiệp ước khi những điều kiện do nước này đặt ra về chống khủng bố được đáp ứng một cách “đáng tin cậy và không thể đảo ngược”.

Ảnh minh họa (ANI)

Hiệp ước Nước sông Ấn được Ấn Độ và Pakistan ký năm 1960 dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, quy định việc phân chia và sử dụng nguồn nước của hệ thống sông Ấn giữa hai nước. Sau vụ tấn công tại Pahalgam khiến 26 du khách thiệt mạng vào năm ngoái, Ấn Độ tuyên bố tạm đình chỉ thực thi hiệp ước với lý do xuất phát từ các quan ngại về an ninh.

Trong khi đó, Pakistan liên tục bác bỏ các cáo buộc của Ấn Độ, phản đối quyết định đình chỉ thực thi Hiệp ước Nước sông Ấn và khẳng định hiệp ước vẫn còn hiệu lực. Bất đồng này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đáng chú ý, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar tái khẳng định lập trường của Islamabad rằng Hiệp ước Nước sông Ấn vẫn có giá trị pháp lý.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari cũng cảnh báo nước này có thể xem xét các biện pháp đáp trả nếu những nỗ lực khôi phục hiệp ước không đạt kết quả, qua đó tiếp tục làm gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề chia sẻ nguồn nước giữa hai quốc gia Nam Á.