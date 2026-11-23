Báo chí Ấn Độ hôm 22/11 dẫn lời Đại sứ EU tại nước này Jean-Éric Paquet đưa tin, Ấn Độ và Liên minh châu Âu dự kiến sẽ chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tại Brussels (Bỉ) nhân chuyến thăm Brussels của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 12 và dự kiến có hiệu lực trong năm 2027.

Đây là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài gần hai thập kỷ. Ấn Độ và EU chính thức khởi động đàm phán FTA từ năm 2007, nhưng phải tạm dừng vào năm 2013 do những bất đồng về tiếp cận thị trường và một số vấn đề thương mại. Các cuộc đàm phán được nối lại vào năm 2022 và chính thức kết thúc ngày 27/1/2026. Hiện Ủy ban châu Âu đã trình Hội đồng EU các đề xuất xin ủy quyền ký kết và hoàn tất hiệp định, kèm theo văn bản pháp lý cuối cùng cùng các biểu thuế liên quan. Sau lễ ký, thỏa thuận vẫn cần trải qua các thủ tục phê chuẩn cần thiết trước khi chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và EU là khả năng mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp hai bên. Theo tài liệu của Chính phủ Ấn Độ, hiệp định sẽ tạo điều kiện tiếp cận ưu đãi đối với 99,5% giá trị hàng hóa xuất khẩu của nước này vào thị trường châu Âu. Trong đó, khoảng 90,7% giá trị hàng xuất khẩu được xóa bỏ thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực; một số mặt hàng khác được hưởng ưu đãi theo lộ trình hoặc giảm thuế. Đây là cơ hội lớn đối với các ngành sản xuất và xuất khẩu của Ấn Độ, đặc biệt là dệt may, da giày, thủy sản, hóa chất và dược phẩm, giúp hàng hóa nước này tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường châu Âu.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng của EU, trong đó có ô tô hạng sang và rượu vang, cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ việc giảm thuế khi tiếp cận thị trường Ấn Độ. Qua đó, người tiêu dùng Ấn Độ có thêm lựa chọn hàng hóa nhập khẩu, trong khi doanh nghiệp châu Âu có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế Nam Á đang phát triển nhanh.

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Với quy mô dân số kết hợp khoảng 2 tỷ người, Ấn Độ và EU hiện chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và khoảng 1/3 thương mại quốc tế.

Không chỉ mang ý nghĩa giảm thuế và thúc đẩy trao đổi hàng hóa, FTA giữa Ấn Độ và EU còn được kỳ vọng tạo động lực mới cho các dòng vốn đầu tư, hoạt động sản xuất và kết nối chuỗi cung ứng giữa hai bên. Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng chú trọng đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung truyền thống, việc tăng cường liên kết giữa Ấn Độ và EU có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai phía.