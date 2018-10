Thủ tướng Australia để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Trong tuyên bố đưa ra vào sáng nay (16/10), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, “khi mọi người nói rằng đó là vấn đề nhạy cảm, tôi cho rằng cần phải lắng nghe họ và đặc biệt khi họ là những người đã từng trải qua như Dave Sharma”. Dave Sharma là ứng cử viên của Đảng Tự do của Thủ tướng Morrison đang ráo riết chạy đua vào chiếc ghế nghị sỹ đang bị bỏ trống tại khu vực bầu cử Wentworth.

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố để ngỏ khả năng có thể chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem. (Ảnh: AFP).

Mặc dù từ chối tuyên bố này có liên quan đến cuộc bầu cử này song dư luận Australia cho rằng, tuyên bố của Thủ tướng Morrison nhằm giúp ứng cử viên Dave Sharma giành thêm phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra tại Wentworth vào tuần tới để tìm người lấp chiếc ghế nghị sỹ mà cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã để lại sau khi rời khỏi chính trường cách đây 2 tháng.

Sự nghi ngờ của dư luận Australia là có cơ sở vì kết quả cuộc điều tra thống kê dân số năm 2016 cho thấy, 12,5% dân số vùng Wentworth là người Do Thái. Trong bối cảnh cuộc chạy đua tại Wentworth đang bước vào giai đoạn nước rút, tuyên bố của Thủ tướng Morrison được cho là cú hích giúp ứng cử viên của đảng Tự do Dave Sharma giành thêm ưu thế so với ứng cử viên của Công đảng và ứng cử viên tự do.

Không chỉ dừng lại ở tuyên bố này, Thủ tướng Scott Morrison còn cho biết, Australia sẽ bỏ phiếu phản đối việc công nhận đại diện Palestines là Chủ tịch của nhóm G77 của các nước đang phát triển tại LHQ.

Cho dù để ngỏ ý định chuyển Đại sứ quán Australia sang Jerusalem song Thủ tướng Morrison cho biết, Australia vẫn kiên trì ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Sau tuyên bố của Thủ tướng Morrison, Thượng nghị sỹ Penny Wong, người chuyên theo dõi chính sách đối ngoại của Công đảng cho biết, Thủ tướng Morrison đang “chơi ván bài nguy hiểm”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay lập tức cám ơn Thủ tướng Australia Morrison về tuyên bố này và cho biết ông đã nói trực tiếp nói chuyện với người đồng cấp Australia để bàn về việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Chưa rõ tuyên bố của Thủ tướng Morrison sẽ tác động như thế nào đến chính sách đối ngoại của nước này và kết quả cuộc bầu cử bổ sung tại Wentworth song trước mắt nó có thể khiến ứng cử viên của đảng Tự do Dave Sharma vững tin về việc có thể giành được toàn bộ 12,5% phiếu bầu của người Do Thái tại Wentworth. Bên cạnh đó, tuyên bố này cũng có thể là sự khởi đầu của dòng đầu tư mới từ Israel vào Australia./.