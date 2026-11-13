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Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu không chấp nhận thỏa thuận an ninh do Mỹ, Nga áp đặt

Thứ Sáu, 08:58, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 12/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định, châu Âu sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận an ninh nào do Mỹ hoặc Nga áp đặt, đồng thời nhấn mạnh các nước châu Âu phải được tham gia trực tiếp vào mọi cuộc thảo luận nhằm định hình lại cấu trúc an ninh của lục địa.

 

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, châu Âu sẽ không chấp nhận việc Mỹ và Nga đàm phán thỏa thuận an ninh mà không có sự tham gia của đại diện các nước châu Âu.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters)

Ông nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, không bên nào được phép áp đặt các quy tắc an ninh mới tại khu vực nếu không thông qua Ba Lan và các nước đồng minh. Châu Âu sẽ không xây dựng một cấu trúc an ninh mới chỉ theo ý muốn từ phía Moscow hay Washington.

Thủ tướng Tusk cho biết thêm, ông không nhận thấy bất kỳ sự chia rẽ nội bộ hay rạn nứt nào giữa các quốc gia EU về vấn đề an ninh châu Âu. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm Ukraine giữ vững chủ quyền và cấu trúc an ninh ở Đông Âu không bị thay đổi.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, tuần trước  Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận lớn liên quan đến toàn bộ châu Âu. Trong khi đó, Nga và Ukraine vẫn bất đồng sâu sắc về vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán hòa bình. Nga chưa chính thức xác nhận rõ ràng việc đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, trong khi Ukraine mong muốn các đối tác châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài.

Theo giới phân tích, lập trường của nhà lãnh đạo Ba Lan phản ánh mối quan ngại chung của nhiều nước châu Âu về nguy cơ bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán có thể quyết định cục diện an ninh của cả lục địa trong nhiều năm tới.

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Châu Âu tìm tiếng nói chung cho bàn đàm phán hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/11, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi cách tiếp cận phù hợp của châu Âu đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh rằng châu Âu phải có vai trò trong các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
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