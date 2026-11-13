Thủ tướng Ba Lan: Châu Âu không chấp nhận thỏa thuận an ninh do Mỹ, Nga áp đặt

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Dublin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, châu Âu sẽ không chấp nhận việc Mỹ và Nga đàm phán thỏa thuận an ninh mà không có sự tham gia của đại diện các nước châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters)

Ông nhấn mạnh, trong mọi hoàn cảnh, không bên nào được phép áp đặt các quy tắc an ninh mới tại khu vực nếu không thông qua Ba Lan và các nước đồng minh. Châu Âu sẽ không xây dựng một cấu trúc an ninh mới chỉ theo ý muốn từ phía Moscow hay Washington.

Thủ tướng Tusk cho biết thêm, ông không nhận thấy bất kỳ sự chia rẽ nội bộ hay rạn nứt nào giữa các quốc gia EU về vấn đề an ninh châu Âu. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bảo đảm Ukraine giữ vững chủ quyền và cấu trúc an ninh ở Đông Âu không bị thay đổi.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, tuần trước Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Mỹ đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận lớn liên quan đến toàn bộ châu Âu. Trong khi đó, Nga và Ukraine vẫn bất đồng sâu sắc về vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán hòa bình. Nga chưa chính thức xác nhận rõ ràng việc đưa đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo, trong khi Ukraine mong muốn các đối tác châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình thỏa thuận hòa bình và bảo đảm an ninh lâu dài.

Theo giới phân tích, lập trường của nhà lãnh đạo Ba Lan phản ánh mối quan ngại chung của nhiều nước châu Âu về nguy cơ bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán có thể quyết định cục diện an ninh của cả lục địa trong nhiều năm tới.