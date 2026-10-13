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Thời sự quốc tế sáng 13/10: Mỹ - Israel bủa vây, Iran tuyên bố không khuất phục

Thứ Ba, 08:48, 13/10/2026
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VOV.VN - Vừa qua Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel không thể làm suy yếu lực lượng an ninh của Iran.

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PV/VOV.VN
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