Thời sự quốc tế sáng 13/10: Mỹ - Israel bủa vây, Iran tuyên bố không khuất phục

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VOV.VN - Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia. Ba Lan bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch ám sát Thủ tướng. Nhật Bản, Hàn Quốc ứng phó khẩn cấp sau khi Triều Tiên phóng tên lửa.
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump vừa đạt được thỏa thuận nhập dầu diesel từ nước Nga, đảo ngược chính sách của Mỹ vào thời điểm chỉ vài tuần trước bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine.
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VOV.VN - Giao tranh ác liệt tái diễn giữa Saudi Arabia cùng một số nước khác với lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên khắp Trung Đông.
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VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua khẳng định phản hồi của chính quyền Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra hồi tháng 9/2026 là không đầy đủ, dấu hiệu cho thấy Tehran không chấp nhận lập trường mới liên quan của Washington.
VOV.VN - Giới chức Iran hôm qua khẳng định phản hồi của chính quyền Mỹ đối với đề xuất ngừng bắn mà Iran đưa ra hồi tháng 9/2026 là không đầy đủ, dấu hiệu cho thấy Tehran không chấp nhận lập trường mới liên quan của Washington.