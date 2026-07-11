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Thủ tướng Malaysia ra mắt "phiên bản AI" để tương tác với người dân

Thứ Bảy, 07:03, 11/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim dự kiến sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đưa phiên bản trí tuệ nhân tạo (AI) của chính mình ra mắt công chúng để hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân.

Trợ lý ảo này được đặt tên là "PMX AI", do đảng Công lý Nhân dân (PKR) của Thủ tướng Malaysia - Anwar Ibrahim phối hợp cùng công ty hạ tầng số Zetrix phát triển. Điểm vượt trội của PMX AI là được "học" từ kho dữ liệu khổng lồ gồm tất cả các bài viết, bài phát biểu cùng hệ thống chính sách của Chính phủ Malaysia.

Nhờ vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar Ibrahim mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malay lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương.

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Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Johor. (Ảnh: Facebook Anwar Ibrahim)

Khác với những bộ công cụ trò chuyện tự động (chatbot) thông thường, PMX AI hoạt động theo mô hình "AI đại lý" (Agentic AI) có tính tự chủ cao. Công nghệ này cho phép hệ thống tự phân tích, chia nhỏ nhiệm vụ và xử lý trọn gói các thủ tục hành chính phức tạp mà không cần con người can thiệp từng bước.

Qua việc trò chuyện trực tiếp với "Thủ tướng AI", người dân có thể dễ dàng giải quyết các dịch vụ công như gia hạn bằng lái xe, nhận đường link thanh toán bảo mật, hoặc tìm kiếm khóa học và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của bản thân.

Bước đi táo bạo này nằm trong chiến lược xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ, thúc đẩy kinh tế số của Thủ tướng Anwar Ibrahim, đồng thời giúp ông tiếp cận gần hơn với nhóm cử tri trẻ tuổi trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2028.

Trước Malaysia, một số nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng từng ứng dụng AI để phát đi các thông điệp đa ngôn ngữ tới công chúng.

PV/VOV-Bangkok
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