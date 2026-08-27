Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan đầu tuần tới
VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 27/8 cho biết, Tổng thống nước này sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và hội đàm với Tổng thống Nga Putin ở Kyrgyzstan đầu tuần tới. Hội nghị SCO được lên kế hoạch diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, vào thứ 3 tuần tới.
Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đều cùng tham dự sự kiện. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, cuộc gặp ở Kyrgyzstan tới đây, sẽ là lần thứ 6 Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin hội họp cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể tại cuộc gặp chưa được công bố. Phía Nga cũng chưa xác thực thông tin này.
Iran đang rơi vào tình thế bị bao vây và cô lập siết chặt chưa từng có, do Mỹ tiến hành. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế bổ sung được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.
Trong một tuyên bố tối qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng, do các hành động thù địch của Mỹ tạo ra. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại, tương tự như nhiều nỗ gây hấn mà Washington tiến hành thời gian qua chống Tehran.