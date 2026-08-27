Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan đầu tuần tới

Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đều cùng tham dự sự kiện. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, cuộc gặp ở Kyrgyzstan tới đây, sẽ là lần thứ 6 Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin hội họp cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể tại cuộc gặp chưa được công bố. Phía Nga cũng chưa xác thực thông tin này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Anadolu.

Iran đang rơi vào tình thế bị bao vây và cô lập siết chặt chưa từng có, do Mỹ tiến hành. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế bổ sung được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Trong một tuyên bố tối qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng, do các hành động thù địch của Mỹ tạo ra. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại, tương tự như nhiều nỗ gây hấn mà Washington tiến hành thời gian qua chống Tehran.

Mỹ tuyên bố sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu nào của Iran đặt thêm thủy lôi ở Hormuz VOV.VN - Hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, đồng thời đe dọa sẽ tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đặt thêm thủy lôi tại đây.