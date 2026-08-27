English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan đầu tuần tới

Thứ Năm, 17:47, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Iran ngày 27/8 cho biết, Tổng thống nước này sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và hội đàm với Tổng thống Nga Putin ở Kyrgyzstan đầu tuần tới. Hội nghị SCO được lên kế hoạch diễn ra tại Bishkek, Kyrgyzstan, vào thứ 3 tuần tới.

Cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đều cùng tham dự sự kiện. Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, cuộc gặp ở Kyrgyzstan tới đây, sẽ là lần thứ 6 Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin hội họp cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cụ thể tại cuộc gặp chưa được công bố. Phía Nga cũng chưa xác thực thông tin này.

tong thong iran se gap tong thong nga tai kyrgyzstan dau tuan toi hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Anadolu.

Iran đang rơi vào tình thế bị bao vây và cô lập siết chặt chưa từng có, do Mỹ tiến hành. Đầu tuần này, chính quyền Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế bổ sung được mô tả là hà khắc nhất từ trước đến nay, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran.   

Trong một tuyên bố tối qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang đối mặt với những thách thức kinh tế và xã hội nghiêm trọng, do các hành động thù địch của Mỹ tạo ra. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian khẳng định biện pháp mới của Mỹ sẽ thất bại, tương tự như nhiều nỗ gây hấn mà Washington tiến hành thời gian qua chống Tehran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế
Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

Tình cảnh Iran khi bị Mỹ siết chặt trừng phạt kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Iran đã phát đi tín hiệu về khả năng tăng giá nhiên liệu ngay trước thềm các lệnh trừng phạt kinh tế mới từ Mỹ, trong bối cảnh giá thực phẩm và các mặt hàng khác tại Iran vốn đã tăng vọt do nhiều nguyên nhân.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?
Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

Iran phản ứng ra sao khi Mỹ phát động chiến tranh kinh tế?

VOV.VN - Giới chuyên gia nhận định, dù ban lãnh đạo Iran có thể coi việc chấm dứt xung đột là điều cần thiết trước áp lực kinh tế ngày càng tăng từ Mỹ, song điều này không đồng nghĩa với việc Tehran sẽ chấp nhận các yêu sách của Washington.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran
Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

VOV.VN - Tờ báo của Israel cho biết, nếu Iran có thể quay lại mức sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027.

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran
Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga
UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là “một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

UAE chỉ trích gay gắt Iran, Tehran xác nhận hợp tác quân sự với Nga

VOV.VN - Cố vấn ngoại giao cấp cao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, cho biết những bình luận của Ngoại trưởng Iran Araghchi cáo buộc UAE gây hấn với Iran là “một phần của chính sách rối ren, lạc lối, mất phương hướng và bỏ quên sự khôn ngoan".

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung
Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

VOV.VN - Trợ lý tổng thống Nga, Nikolay Patrushev, cho biết các cuộc tập trận hải quân giữa Nga, Trung Quốc và Iran lần này là nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại những gì ông mô tả là “sự bá quyền phương Tây trên biển”.

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

Nga, Trung Quốc và Iran tập trận hải quân chung

VOV.VN - Trợ lý tổng thống Nga, Nikolay Patrushev, cho biết các cuộc tập trận hải quân giữa Nga, Trung Quốc và Iran lần này là nhằm đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại những gì ông mô tả là “sự bá quyền phương Tây trên biển”.

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại
Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

Kho vũ khí Mỹ tiêu hao vì cuộc chiến Iran khiến đồng minh ở châu Á lo ngại

VOV.VN - Việc Mỹ sử dụng lượng lớn tên lửa và đạn dược trong cuộc chiến với Iran đang làm dấy lên lo ngại đối với các đồng minh châu Á của nước này rằng kho dự trữ của Washington bị suy giảm có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời làm chậm các hợp đồng cung cấp vũ khí cho đồng minh.

Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công
Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

VOV.VN - Iran hôm qua (26/8) tuyên bố rằng, các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập.

Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

Iran không cho IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

VOV.VN - Iran hôm qua (26/8) tuyên bố rằng, các thanh tra viên của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ không được phép đến thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc tấn công quân sự gần đây cho đến khi các thủ tục thanh tra mới được thiết lập.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ