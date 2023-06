Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể thông qua quy định về hoạt động chống khủng bố

Sau cuộc họp, Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich cho biết, 9 tài liệu đã được xem xét. Trong đó, tài liệu chính là phê duyệt quy định về hoạt động chống khủng bố khu vực “Lính đánh thuê”, quy định về các nguồn dự trữ vật chất để thành lập lực lượng và thiết bị an ninh tập thể và phê duyệt kế hoạch cho các biện pháp chính của các cơ quan quản lý.

Các thư ký Hội đồng An ninh của CSTO tham gia cuộc họp (Nguồn: Sputnik Armenia)

Ông Volfovich thông báo rằng, trong cuộc họp ở dạng hẹp, có sự tham dự của các trưởng đoàn, đã xem xét và đưa ra phân tích ngắn gọn, rõ ràng về tình hình chính trị-quân sự trong các khu vực an ninh tập thể: “Những người đứng đầu phái đoàn ghi nhận những thách thức và mối đe dọa hiện nay đặt ra cho Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể trong khu vực an ninh chung. Một loạt các biện pháp đã được đề xuất nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa này và đảm bảo an ninh trong CSTO.

Trong cuộc họp, nhu cầu về các biện pháp tích cực trong lĩnh vực bảo mật thông tin, hiện là một trong những biện pháp quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa hỗn hợp, cũng đã được lưu ý.

Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Volfovich nhấn mạnh: “Ngày nay, một cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây tập thể đứng đầu là Mỹ, chủ yếu nhằm vào Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, cũng được phát động ở hậu trường liên quan đến các quốc gia khác tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể”.

Cũng theo ông Volfovich, không chỉ cần nêu rõ sự thật mà còn phải phát triển các biện pháp thích hợp để chống lại các mối đe dọa này trong lĩnh vực thông tin, để tăng tiềm năng phân tích của các thành viên CSTO.

Trước khi diễn ra cuộc họp, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc gặp với các thành viên Ủy ban thư ký Hội đồng An ninh của Tổ chức. Nhà lãnh đạo Belarus chỉ ra rằng, tiềm năng của ủy ban vẫn còn nhiều và hướng các thành viên làm việc năng động và phối hợp hơn.

“Nhiệm vụ đã được đặt ra là bắt đầu phát triển một khái niệm mới về an ninh tập thể, được thiết kế cho giai đoạn đến năm 2035, sẽ góp phần củng cố hòa bình và an ninh trên lãnh thổ của các quốc gia trong CSTO”, Tổng thống Lukashenko nói.Ngoài Belarus, quốc gia làm chủ tịch CSTO trong năm nay, tổ chức này còn bao gồm Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tadjikistan./.