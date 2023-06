Tổng thống Pháp: NATO cần đảm bảo an ninh cho Ukraine

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh toàn cầu Globsec diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Ukraine đang trở thành lá chắn bảo vệ châu Âu và mang lại cho châu Âu sự đảm bảo về an ninh. Pháp ủng hộ việc chuyển giao cho Ukraine vũ khí, công nghệ cũng như hỗ trợ huấn luyện quân sự, nhất là đào tạo phi công để Ukraine dần tiệm cận với các tiêu chí của NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Theo ông Macron, việc châu Âu hỗ trợ Ukraine cũng nằm trong lợi ích của chính châu Âu nhưng những đảm bảo về an ninh mà NATO và các thành viên dành cho Ukraine trong khi chờ đợi được kết nạp vẫn chưa thực sự tương xứng và thực tế đến nay đảm bảo an ninh cho Ukraine chưa nằm trong bất cứ cuộc thảo luận an ninh chiến lược nào.

“Nếu châu Âu muốn có nền hoà bình đáng tin cậy và bền vững, nếu châu Âu muốn đối trọng với Nga, nếu châu Âu muốn trở nên đáng tin cậy đối với Ukraine, châu Âu phải cung cấp cho Ukraine phương tiện và phải đưa Ukraine vào trong một tổng thể cấu trúc an ninh đáng tin cậy”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc định hình khuôn khổ đảm bảo an ninh thiết thực và đáng tin cậy cho Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính từ nay cho đến khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Litva vào tháng 7 tới. Người đứng đầu nước Pháp bày tỏ lo ngại NATO khó có thể thu hẹp bất đồng nội bộ về việc trao cho Ukraine một lộ trình gia nhập tại Hội nghị Thượng đỉnh tới.

Theo ông Macron, châu Âu cần phải chuẩn bị cho viễn cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kéo dài, khốc liệt hơn và trong bối cảnh đó, châu Âu cần phải củng cố chủ quyền, nhất là về quân sự, để tránh lần thứ hai trở thành “con tin” của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Về lâu dài, châu Âu sẽ phải sống chung với nước Nga, không được “sỉ nhục” nước Nga và trao cho nước Nga những đảm bảo về an ninh.

Diễn đàn an ninh toàn cầu Globsec lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia từ ngày 29-31/5, tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm cuộc chiến tại Ukraine, khả năng phục hồi của châu Âu khi đối mặt với chiến tranh và giảm nhẹ hậu quả xung đột thông qua đối thoại toàn cầu./.