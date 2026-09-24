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Tòa án Thái Lan giữ nguyên lệnh buộc cựu Thủ tướng Yingluck bồi thường

Thứ Năm, 11:10, 24/09/2026
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VOV.VN - Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan mới đây đã bác kháng cáo của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, giữ nguyên lệnh buộc bà phải bồi thường 10 tỷ baht (tương đương gần 300 triệu USD) liên quan những thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo triển khai hơn một thập kỷ trước.

Theo phán quyết của Tòa án Hành chính Tối cao Thái Lan ngày 23/9, các tài liệu được phía cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra nộp bổ sung và viện dẫn không được xem là chứng cứ mới có khả năng làm thay đổi đáng kể những nội dung đã được xác định trong vụ án. Tòa án cũng bác bỏ lập luận cho rằng quá trình xét xử trước đó có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng.

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Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Nguồn: Reuters

Trước đó, Tòa án Hành chính Tối cao xác định trên cương vị Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Chính sách Lúa gạo Quốc gia, bà Yingluck Shinawatra đã thiếu trách nhiệm trong giám sát và không kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong những hợp đồng mua bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ (thuộc chương trình trợ giá lúa gạo), gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, bà bị buộc phải bồi thường 50% khoản tổn thất hơn 20 tỷ baht, tương đương khoảng 10 tỷ baht.

Luật sư Norawit Lalaeng, đại diện pháp lý của bà Yingluck Shinawatra cho biết phán quyết mới nhất của Tòa án đã khép lại thủ tục đề nghị xét xử lại vụ án. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn những hướng pháp lý khác có thể được cân nhắc, song chưa nêu cụ thể bước đi tiếp theo. 

Cũng liên quan đến sai phạm trong chương trình trợ giá lúa gạo dưới thời chính phủ bà Yingluck Shinawatra, Tòa án Tối cao Thái Lan năm 2017 đã tuyên phạt bà Yingluck 5 năm tù giam. Tuy nhiên, bà Yingluck đã rời Thái Lan trước thời điểm bản án được công bố.

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PV/VOV-Bangkok
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