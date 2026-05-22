Toàn cảnh quốc tế sáng 22/5: Iran dàn trận hiểm hóc nhắm vào mạch máu dầu UAE

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày 20-5 cho biết mọi tàu thuyền đi qua khu vực này để vượt eo biển Hormuz đều phải có sự phối hợp và cho phép từ phía Iran.

Theo đó, khu vực thuộc "quyền tài phán quản lý" của họ bao gồm vùng biển nằm giữa đường nối từ Kuh-e Mubarak của Iran tới phía nam Fujairah của UAE, kéo dài tới đường nối đảo Qeshm của Iran với Umm Al-Quwain của UAE.