Toàn cảnh quốc tế sáng 22/5: Iran dàn trận hiểm hóc nhắm vào mạch máu dầu UAE
VOV.VN - Cơ quan mới phụ trách eo biển Hormuz của Iran tuyên bố phạm vi kiểm soát của họ mở rộng tới vùng biển phía nam cảng Fujairah của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi đặt hạ tầng dầu mỏ quan trọng được xây dựng để tránh phụ thuộc vào eo Hormuz.
Theo Hãng tin AFP, Cơ quan Eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày 20-5 cho biết mọi tàu thuyền đi qua khu vực này để vượt eo biển Hormuz đều phải có sự phối hợp và cho phép từ phía Iran.
Theo đó, khu vực thuộc "quyền tài phán quản lý" của họ bao gồm vùng biển nằm giữa đường nối từ Kuh-e Mubarak của Iran tới phía nam Fujairah của UAE, kéo dài tới đường nối đảo Qeshm của Iran với Umm Al-Quwain của UAE.