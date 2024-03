Toàn cảnh quốc tế sáng 28/3: Nga phá phòng ngự Ukraine, áp sát Chasov Yar

Toàn cảnh quốc tế sáng 27/3: Vỡ trận Bogdanovka, Ukraine rút quân

VOV.VN - Mới đây, ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We Are Together with Russia phát biểu với Tass cho biết: "Quân đội Nga đã phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine ở phía Tây Bắc Verbove thuộc khu vực Zaporizhzhia và tiến thêm được 2km. Họ đã kiểm soát được ít nhất 5 thành trì. Ngoài ra, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề về lực lượng".