Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa

Theo kịch bản cơ sở của Rapidan Energy Group, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong tháng 7 tới. Trong trường hợp này, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo giảm trung bình 2,6 triệu thùng/ngày, trong khi giá dầu Brent giao ngay có thể tăng lên gần 130 USD/thùng trong mùa hè.

Các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, miền Nam Iran, ngày 6/5/2026. Ảnh: Kyodo/AP

Tuy nhiên, ở kịch bản bi quan hơn, nếu hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến tháng 8, mức thiếu hụt nguồn cung dầu trong quý III có thể tăng lên 6 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia của Rapidan nhận định mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay chưa nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, nhưng nguy cơ vẫn rất đáng lo ngại.

“Điểm xuất phát của nền kinh tế hiện nay tích cực hơn so với các giai đoạn trước, song điều đó không đồng nghĩa có thể loại bỏ nguy cơ giá dầu tăng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm các điểm yếu về tài chính và kinh tế vĩ mô”, Bloomberg dẫn phân tích của Rapidan.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, đã hứng các đợt tấn công.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành chiến dịch đáp trả quy mô lớn nhằm vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Giới chức Iran sau đó quyết định đóng eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan tới Mỹ, Israel và những nước ủng hộ hành động chống lại Tehran. Eo biển Hormuz được coi là "yết hầu" của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm hóa dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới.