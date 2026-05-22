Nguy cơ khủng hoảng 2008 tái diễn nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa

Thứ Sáu, 11:15, 22/05/2026
VOV.VN - Bloomberg dẫn phân tích của Công ty tư vấn năng lượng Rapidan Energy Group cho biết việc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa tới tháng 8 có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái tương tự khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo kịch bản cơ sở của Rapidan Energy Group, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong tháng 7 tới. Trong trường hợp này, nhu cầu dầu toàn cầu được dự báo giảm trung bình 2,6 triệu thùng/ngày, trong khi giá dầu Brent giao ngay có thể tăng lên gần 130 USD/thùng trong mùa hè.

Các tàu di chuyển trên eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, miền Nam Iran, ngày 6/5/2026. Ảnh: Kyodo/AP

Tuy nhiên, ở kịch bản bi quan hơn, nếu hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn đến tháng 8, mức thiếu hụt nguồn cung dầu trong quý III có thể tăng lên 6 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia của Rapidan nhận định mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện nay chưa nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970 hay cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, nhưng nguy cơ vẫn rất đáng lo ngại.

“Điểm xuất phát của nền kinh tế hiện nay tích cực hơn so với các giai đoạn trước, song điều đó không đồng nghĩa có thể loại bỏ nguy cơ giá dầu tăng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm các điểm yếu về tài chính và kinh tế vĩ mô”, Bloomberg dẫn phân tích của Rapidan.

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của Iran, trong đó có thủ đô Tehran, đã hứng các đợt tấn công.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành chiến dịch đáp trả quy mô lớn nhằm vào Israel. Các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Iraq, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Giới chức Iran sau đó quyết định đóng eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan tới Mỹ, Israel và những nước ủng hộ hành động chống lại Tehran. Eo biển Hormuz được coi là "yết hầu" của chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nơi trung chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm hóa dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: eo biển Hormuz Iran Israel giá dầu kinh tế thế giới khủng hoảng kinh tế chiến sự Trung Đông
Rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz - bài toán nan giải của Hải quân Mỹ

VOV.VN - Việc Iran rải thủy lôi phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ đe dọa tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới mà còn phơi bày điểm yếu ít được nhắc tới của Hải quân Mỹ.

Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran công bố bản đồ giám sát eo biển Hormuz; Mỹ triển khai tàu khu trục được trang bị laser ở Trung Đông; Đặc phái viên của ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ trở lại Greenland....

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran công bố vùng giám sát quản lý có kiểm soát tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) ngày 20/5 thông báo thiết lập một vùng quản lý có kiểm soát bao trùm eo biển Hormuz, khẳng định quyền giám sát quản lý đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi mạnh

VOV.VN - Theo báo cáo của tạp chí hàng hải Anh Lloyd’s List công bố hôm qua (19/5), lưu lượng vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz đã phục hồi đáng kể trong tuần qua, trong bối cảnh hoạt động thương mại liên quan đến Iran tăng mạnh bất chấp các biện pháp hạn chế vẫn được Mỹ duy trì đối với các tàu cập cảng Iran.

