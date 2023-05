Tổng thống Ba Lan thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất năm 2023

Cuộc tập trận Anakonda-23 có sự tham gia khoảng 13.000 binh sĩ Ba Lan, các lực lượng quân sự của NATO và các nước đối tác. Tổng thống Ba Lan cũng tuyên bố, cuộc tập trận với mục tiêu là tích hợp khả năng quân sự của Lực lượng vũ trang Ba Lan với quân đội đồng minh, đối tác và hệ thống phi quân sự trong môi trường hoạt động quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng nhằm kiểm tra mức độ tương tác và khả năng của các lực lượng vũ trang hiện nay, để đối phó với các mối đe dọa ở khu vực Biển Baltic.

Theo một số các báo cáo, rất nhiều các trang thiết bị, vũ khí quân sự hiện đại đã được sử dụng trong cuộc tập trận lần này như pháo phản lực WR-40 Langusta, máy bay F-16, trực thăng Mi-14… cùng nhiều trang bị quân sự khác.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng các tướng lĩnh thị sát cuộc tập trận. Ảnh: tvpworld.

Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ vì lợi ích an ninh của quốc gia mà còn vì mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn trong khu vực. Dự kiến vào thứ 2 tuần tới, Tổng thống Ba Lan Duda cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, để trao đổi một số nội dung liên quan đến hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Litva.

Ở một diễn biến liên quan, 1 vật thể không xác định đã đi vào không phận Ba Lan vào sáng 13/5 từ hướng của Belarus. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, đó được cho là 1 khinh khí cầu quan sát. Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Ba Lan (WOT) đã được triển khai để tìm kiếm vật thể này.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, vật thể đã xuất hiện gần thị trấn Rypin, ở miền trung Ba Lan, nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Duda cũng kêu gọi các hành động bình tĩnh liên quan đến vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Ba Lan từ Belarus./.