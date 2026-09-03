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Tổng thống Donald Trump tăng tốc vận động trước bầu cử giữa kỳ

Thứ Năm, 22:17, 03/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa trong khoảng 35 cuộc đua then chốt, trong bối cảnh chỉ còn hai tháng nữa nước Mỹ sẽ tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Phát biểu tối 2/9 tại Nhà Trắng trước các nghị sỹ đảng Cộng hoà, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tích cực tham gia vận động tại những bang và khu vực bầu cử có tính quyết định đối với quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Donald Trump cho rằng, đảng Cộng hòa có một thông điệp đủ mạnh để vận động cử tri và kêu gọi các ứng viên tập trung vào thành tích của chính quyền, trong đó có đầu tư vào Mỹ, giảm giá một số loại thuốc và giảm số người vượt biên trái phép. Tổng thống Mỹ cho biết có khoảng 35 cuộc đua quan trọng mà ông dự kiến trực tiếp tham gia vận động. Trong đó có các cuộc đua vào Thượng viện tại Alaska và Texas.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch trong tương lai với Iran. (Ảnh minh họa: Reuters)

Bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới, với toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 ghế Thượng viện được đưa ra bầu lại. Kết quả sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có tiếp tục kiểm soát Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay không. Hiện đảng Cộng hoà của ông Donald Trump đang kiểm soát lưỡng viện song chỉ ở thế đa số ít.

Đảng Cộng hòa hiện đang phải đối mặt với một số bất lợi. Những vấn đề như chi phí sinh hoạt, lạm phát và cuộc chiến với Iran đang trở thành các chủ đề tranh luận chính trị, trong khi đảng Dân chủ bắt đầu mở rộng chiến dịch sang một số khu vực bầu cử vốn được coi là an toàn đối với đảng Cộng hòa. Ông Trump cũng thừa nhận đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng cho rằng đảng Cộng hòa có thể phá vỡ xu hướng này.

Đảng Cộng hòa dự kiến tổ chức một hội nghị đặc biệt về bầu cử giữa kỳ tại Dallas, bang Texas, nhằm huy động cử tri và thống nhất thông điệp tranh cử trong giai đoạn nước rút.

Quang Trung/VOV-Washington
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