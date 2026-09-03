Hình ảnh Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên đồng USD

Theo Cục Đúc tiền Mỹ, đồng xu đặc biệt được phát hành trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Mặt trước đồng xu là chân dung Tổng thống Donald Trump, mặt sau sử dụng con dấu của Tổng thống Mỹ, với số 250 được đặt trên tấm khiên nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.

Các đồng xu có mệnh giá 1 USD và được đưa vào lưu hành, đồng thời Cục Đúc tiền Mỹ bán trực tiếp cho người dân theo các gói 25 hoặc 100 đồng. Giá bán bắt đầu từ 61 USD một gói, khiến giá thực tế của mỗi đồng xu dao động từ khoảng 1,55 tới 2,44 USD tùy số lượng.

Việc phát hành đánh dấu một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử tiền tệ Mỹ. Lần gần nhất chân dung một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của nước này là vào giữa thế kỷ 19.

Đây là lần đầu tiên trong 160 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Năm 1866, Quốc hội Mỹ thông qua quy định không đưa chân dung người còn sống lên một số loại tiền và chứng khoán của chính phủ sau khi một quan chức Bộ Tài chính tự đưa hình ảnh của mình lên tờ tiền mệnh giá 5 cent.

Cơ sở pháp lý cho đồng xu mới xuất phát từ một đạo luật lưỡng đảng được Tổng thống Donald Trump ký trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2020. Đạo luật cho phép Bộ Tài chính phát hành đồng xu 1 USD với những thiết kế đặc biệt nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào năm 2026.

Việc phát hành đồng xu cũng gây tranh luận chính trị. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng chính quyền đang tập trung quá nhiều vào việc đưa tên và hình ảnh Tổng thống Donald Trump lên các biểu tượng quốc gia trong khi người dân vẫn phải đối mặt với chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế cao.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump và một số nghị sĩ Cộng hòa còn ủng hộ ý tưởng phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD mang chân dung ông. Tuy nhiên, đề xuất này sẽ phải vượt qua những rào cản pháp lý lớn hơn do luật liên bang hiện có những hạn chế rõ ràng đối với việc đưa hình ảnh người còn sống lên tiền giấy của Mỹ.