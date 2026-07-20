English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Nga khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị với Triều Tiên

Thứ Hai, 11:34, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/7, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga coi trọng quan hệ hữu nghị với Triều Tiên.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh hai nước đang duy trì đối thoại chính trị thường xuyên và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện đã được ký kết. Ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước. 

tong thong nga khang dinh coi trong quan he huu nghi voi trieu tien hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên, Choe Son Hui. Nguồn: Điện Kremlin

Về phần mình, Ngoại trưởng Triều Tiên, Choe Son Hui cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un đã nhắc lại định hướng chiến lược là thúc đẩy quan hệ toàn diện với Liên bang Nga. Triều Tiên khẳng định sẽ luôn sát cánh bên Nga.

Quan hệ Nga - Triều Tiên phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tháng 6/2024, sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Vladimir Putin, hai nước đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 4/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cùng nhiều quan chức cấp cao cũng đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và chuẩn bị cho việc ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2031 với Triều Tiên.

Hương Trà/VOV-Moscow
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga - Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác mới, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ
Nga - Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác mới, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Ngày 18/7, tại cuộc hội đàm giữa các Ngoại trưởng Nga và Azerbaijan, hai bên đã nhất trí khôi phục quan hệ song phương sau giai đoạn chững lại trong những tháng gần đây, đồng thời ký Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước giai đoạn 2026-2027.

Nga - Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác mới, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

Nga - Azerbaijan ký kế hoạch hợp tác mới, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Ngày 18/7, tại cuộc hội đàm giữa các Ngoại trưởng Nga và Azerbaijan, hai bên đã nhất trí khôi phục quan hệ song phương sau giai đoạn chững lại trong những tháng gần đây, đồng thời ký Kế hoạch tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước giai đoạn 2026-2027.

Xung đột Nga - Ukraine: Khi Crimea trở thành "tử huyệt" hậu cần
Xung đột Nga - Ukraine: Khi Crimea trở thành "tử huyệt" hậu cần

VOV.VN - Sau hơn 4 năm giao tranh, Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực hậu cần của Nga, trong đó bán đảo Crimea nổi lên như mục tiêu chiến lược hàng đầu.

Xung đột Nga - Ukraine: Khi Crimea trở thành "tử huyệt" hậu cần

Xung đột Nga - Ukraine: Khi Crimea trở thành "tử huyệt" hậu cần

VOV.VN - Sau hơn 4 năm giao tranh, Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực hậu cần của Nga, trong đó bán đảo Crimea nổi lên như mục tiêu chiến lược hàng đầu.

Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine
Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/7, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine trên Biển Đen, trong bối cảnh Moscow gia tăng sức ép lên các tuyến vận tải thương mại chiến lược của Kiev.

Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine

Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine

VOV.VN - Ngày 17/7, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine trên Biển Đen, trong bối cảnh Moscow gia tăng sức ép lên các tuyến vận tải thương mại chiến lược của Kiev.

Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút
Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tên lửa Nga có thể bay tới thủ đô chỉ trong vòng 2-4 phút, khiến hệ thống phòng không gần như không có nhiều thời gian để phản ứng.

Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút

Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tên lửa Nga có thể bay tới thủ đô chỉ trong vòng 2-4 phút, khiến hệ thống phòng không gần như không có nhiều thời gian để phản ứng.

Nga hạ 375 UAV Ukraine trong một đêm
Nga hạ 375 UAV Ukraine trong một đêm

VOV.VN - Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 375 UAV của Ukraine tại 19 khu vực trong đêm 15/7. Trong khi đó, 1 dân thường Nga thiệt mạng, 4 người bị thương trong loạt tấn công mới nhất của Ukraine.

Nga hạ 375 UAV Ukraine trong một đêm

Nga hạ 375 UAV Ukraine trong một đêm

VOV.VN - Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 375 UAV của Ukraine tại 19 khu vực trong đêm 15/7. Trong khi đó, 1 dân thường Nga thiệt mạng, 4 người bị thương trong loạt tấn công mới nhất của Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ