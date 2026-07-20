Tổng thống Nga khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị với Triều Tiên

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh hai nước đang duy trì đối thoại chính trị thường xuyên và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện đã được ký kết. Ông cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Ngoại trưởng Triều Tiên, Choe Son Hui. Nguồn: Điện Kremlin

Về phần mình, Ngoại trưởng Triều Tiên, Choe Son Hui cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un đã nhắc lại định hướng chiến lược là thúc đẩy quan hệ toàn diện với Liên bang Nga. Triều Tiên khẳng định sẽ luôn sát cánh bên Nga.

Quan hệ Nga - Triều Tiên phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tháng 6/2024, sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Vladimir Putin, hai nước đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện. Tháng 4/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cùng nhiều quan chức cấp cao cũng đã tới Bình Nhưỡng để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và chuẩn bị cho việc ký kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2031 với Triều Tiên.