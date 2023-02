Tổng thống Philippines tuyên bố bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Philippines đưa ra sau những căng thẳng gia tăng gần đây với Trung Quốc tại Biển Đông.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Baguio, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho rằng Philippines đã chứng kiến những căng thẳng địa chính trị gia tăng, đe dọa an ninh và ổn định của đất nước, khu vực và thế giới. Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định ông sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ. Philippines sẽ tiếp tục duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo hiến pháp và luật pháp quốc tế. Philippines cũng sẽ hợp tác với các nước láng giềng để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Philstar.

Tuyên bố của ông Marcos đưa ra sau khi Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc “chiếu tia laser cấp độ quân sự” vào tàu tuần duyên của nước này ở Biển Đông hôm mùng 6/2 vừa qua, khiến các thủy thủ bị mất thị lực tạm thời trong 10 đến 15 giây.

Đề cập một số ý kiến cho rằng nên kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau sự cố này, Tổng thống Marcos cho rằng việc viện dẫn Hiệp ước phòng thủ chung sẽ phản tác dụng vào thời điểm hiện tại, có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Mặc dù thực tế là tàu hải cảnh Trung Quốc “chiếu tia laser cấp độ quân sự” nhằm vào lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, nhưng ông nghĩ rằng chưa cần thiết kích hoạt Hiệp ước phòng thủ chung.

Mỹ trước đó tuyên bố luôn sát cánh cùng đồng minh Philippines và một cuộc tấn công vũ trang vào các lực lượng, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines, bao gồm cả lực lượng bảo vệ bờ biển ở Biển Đông, sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ theo Hiệp ước năm 1951.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Philippines, cho rằng lực lượng nước này hành động theo luật pháp, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với phía Philippines để thực hiện đầy đủ những vấn đề quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục xử lý thỏa đáng các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị và cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông./.