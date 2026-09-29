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Tổng thống Putin gặp lãnh đạo các đảng vào Duma Quốc gia khóa mới

Thứ Ba, 06:17, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Điện Kremlin với lãnh đạo các chính đảng tại Duma Quốc gia khóa IX, trao đổi về kết quả cuộc bầu cử vừa qua cũng như những nhiệm vụ đặt ra đối với Duma Quốc gia khóa mới.

Tham dự cuộc gặp có Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Nước Nga Công bằng Alexander Babakov và lãnh đạo đảng Những Người Mới Alexey Nechaev.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao đã bảo đảm tính chính danh của cuộc bầu cử, đồng thời khẳng định các nỗ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ và gây gián đoạn trong quá trình bầu cử đã không đạt được mục tiêu.

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Tổng thống Putin gặp lãnh đạo các đảng vào Duma Quốc gia khóa mới. (Nguồn: Điện Kremlin)

Liên quan tới kết quả của đảng Nước Nga Thống nhất, ông Putin cho rằng việc đảng này tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu cũng đồng nghĩa phải chịu  trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động lập pháp. Ông Putin bày tỏ kỳ vọng đảng chiếm đa số sẽ duy trì cơ chế phối hợp với các lực lượng chính trị khác, bảo đảm sự tham gia của các đảng trong cơ cấu lãnh đạo và các ủy ban của Duma Quốc gia.

Tổng thống Putin cũng ủng hộ việc đề cử ông Vyacheslav Volodin tiếp tục giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia khóa IX. Theo đó, trong nhiệm kỳ trước, ông Volodin đã tổ chức hoạt động của Duma hiệu quả, duy trì tinh thần hợp tác giữa các lực lượng chính trị. Chủ tịch Duma Quốc gia khóa mới sẽ được các đại biểu bầu tại phiên họp đầu tiên.

Duma Quốc gia Nga khóa IX dự kiến tiến hành phiên họp đầu tiên vào ngày 30/9, chỉ 10 ngày sau khi kết thúc bỏ phiếu.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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