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Tổng thống Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Putin

Thứ Năm, 06:10, 03/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các bên đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ngày 2/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng muốn cuộc gặp diễn ra khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đã tương đối chín muồi. Cuộc gặp gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo được tổ chức tại Anchorage ở bang Alaska vào năm ngoái nhưng không mang lại kết quả cụ thể.

Ông Trump tiếp tục khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm tại Ukraine, nhưng thừa nhận sự khác biệt rất lớn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết phía Mỹ đã đề cập khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Quan hệ Mỹ–Nga cũng xuất hiện thêm tín hiệu đối thoại. Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên.

Ông Siluanov ngày 2/9 cho rằng Mỹ và Nga vẫn có cơ sở để xây dựng lại quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc chiến tại Ukraine kết thúc.

Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, giao tranh vẫn tiếp diễn. Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine trong ngày 2/9, trong khi Kiev cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Quang Trung/VOV-Washington
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