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Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không tấn công Iran trong ngày 25/10

Thứ Hai, 05:48, 26/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 tuyên bố, Washington sẽ không tiến hành các cuộc tấn công Iran trong ngày Chủ nhật, song vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.


Phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ tới bang Michigan để vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng sẽ không có cuộc tấn công nào trong ngày, khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có tiến hành không kích Iran trong ngày 25/10 hay không.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong ngày Chủ nhật. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình của Fox News, Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi, liệu Washington nên đạt được thỏa thuận với Iran hay tiến hành các hành động quân sự nhằm kết liễu đối phương.

tong thong trump tuyen bo my khong tan cong iran trong ngay 25 10 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ngày 24/10/2026 - Ảnh: Al Jazeera

Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ hôm 23/10 cảnh báo, Washington có thể triển khai một chiến dịch quân sự mới tương tự chiến dịch Epic Fury, cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó.

Ông Trump cũng tuyên bố, Mỹ hiện đang kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Đồng thời, ông tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và bị Washington đơn phương rút khỏi trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Phản ứng trước những cảnh báo từ Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 25/10 khẳng định, khả năng tái bùng phát chiến tranh với Mỹ và Israel sẽ không khiến Tehran thay đổi lập trường. Iran tiếp tục nhấn mạnh quyền bảo vệ lợi ích quốc gia và phản đối các yêu cầu mà nước này cho là mang tính áp đặt từ phía Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
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