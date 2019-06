Tổng thống V.Putin đối thoại trực tuyến với người dân trong hơn 4 giờ

Vào lúc 12h trưa 20/6 (giờ Matxcơva), Tổng thống Nga V.Putin đã tiến hành đối thoại trực tuyến thường niên với người dân trên khắp cả nước qua các câu hỏi được gửi trước và trực tiếp tới chương trình. Trong khoảng 4 giờ 20 phút, người đứng đầu nước Nga đã trả lời 79 câu hỏi về mọi vấn đề mà người dân quan tâm.

Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik.

Chương trình đối thoại trực tuyến lần thứ 17 năm 2019 của Tổng thống Nga V.Putin được khởi động từ ngày 9/6 và đã nhận được hơn 1 triệu câu hỏi của người dân gửi đến qua điện thoại, qua tin nhắn SMS và qua trang chuyên biệt.

Những vấn đề được người dân quan tâm trải rộng về tình hình kinh tế - xã hội và tất cả những gì liên quan đến chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước. Nổi bật trong số đó, theo lời của người dẫn chương trình là có hàng nghìn câu hỏi về thu nhập, tiếp đó là về mức sống, y tế, hỗ trợ các gia đình đông con, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người dân cũng đặt nhiều câu hỏi về thuế, phí, vấn đề chế biến rác thải, hiệu quả của các dự án quốc gia...

Tổng thống Nga V.Putin đã trả lời cặn kẽ nhiều câu hỏi. Theo lời ông, vài năm trước, người dân Nga sống khó khăn, do vấp phải vài cú sốc. Đó không phải là những trừng phạt từ bên ngoài, mà do tình hình thị trường liên quan đến một số mặt hàng truyền thống của Nga như dầu, các sản phẩm dầu, khí đốt, than, kim loại, phân bón, các hàng hóa khác. Thu nhập của người dân giảm, thấp nhất là vào năm 2016.

Nhưng bây giờ thu nhập đang dần được phục hồi. Mức tăng thực tế của lương trong tháng 5/2019 là 2.8%. Về biện pháp căn bản để nâng cao mức sống cho người dân, theo ông Putin là nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế và trên cơ sở này nâng cao mức sống hiện nay cho người dân, đảm bảo an ninh quốc gia trong dài hạn.

Theo người đứng đầu nước Nga, các chính sách hỗ trợ gia đình đông con cũng đã có. Chẳng hạn, gia đình có 1-2 con sẽ được hỗ trợ 11000 rúp/tháng, nếu thu nhập của mỗi người trong gia đình chỉ bằng 1,5 lần mức sống tối thiểu, hoặc thấp hơn. Về y tế, cũng đã có nhiều điểm hỗ trợ y tế được xây dựng ở các địa phương.

Chế biến rác thải thì nhà nước huy động tài chính từ các doanh nghiệp và một phần từ ngân sách. Theo Tổng thống Putin, nhà nước và các phương tiện truyền thống cần hỗ trợ, cổ vũ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ngày càng mạnh và sản xuất ra nhiều hàng hóa cho thị trường.

Người dân cũng đặt các câu hỏi về vấn đề kiểm soát ma túy, tấn công mạng, về chính sách đối ngoại của đất nước như ông Putin có sẵn lòng gặp Tổng thống Mỹ không? Liệu có thể đem lại kết quả, cải thiện quan hệ giữa hai nước?

Tổng thống Nga V.Putin khẳng định: “Đối thoại luôn tốt, luôn cần. Chúng ta luôn sẵn sàng khi các đối tác Mỹ sẵn sàng. Nhưng chính sách chính trị nội bộ của Mỹ phức tạp. Quyền hạn của Tổng thống D.Trump hạn chế. Ông ấy đang tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới, nên việc này không đơn giản”.

Người đứng đầu nước Nga cũng nói về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược sắp tới hết hạn. Nhiều nước tăng chi cho quân sự, nhưng Nga giảm. Theo lời ông thì không một nước lớn nào làm như vậy. Mặc dù chi phí giảm, nhưng Nga đang tiến gấp đôi trong lĩnh vực quốc phòng, có những thứ vũ khí mà không nước nào có. Đó là niềm tự hào. Ông dẫn ra câu tục ngữ: “Muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh”. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, sự vượt trội của đất nước được đảm bảo không phải bằng vũ khí hạt nhân, mà bằng nền kinh tế mạnh.

Về giải pháp cho hậu xung đột Syria, Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, Nga không đánh đổi các nguyên tắc và đồng minh của mình. Theo ông, cần thành lập một ủy ban hiến pháp ở Syria. Công việc phải được thực hiện cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Đối thoại trực tuyến của người đứng đầu quốc gia là hình thức truyền thống, được tiến hành từ năm 2001 đến nay và mối quan tâm của người dân tới chương trình chưa hề giảm. Trong vòng khoảng 4 tiếng 20 phút, Tổng thống V.Putin đã trả lời 79 câu hỏi, nhiều hơn năm 2018.

Trong thời gian trực tuyến, tổng đài tiếp nhận câu hỏi đã ghi nhận một tình huống tấn công mạng từ nước ngoài, nhưng đã bị loại bỏ./.