Tranh cãi ngoại giao với Israel, Brazil rút đại sứ về nước

Căng thẳng ngoại giao giữa Brazil và Israel liên tục gia tăng những ngày qua khi hai bên liên tục có những phát ngôn công kích lẫn nhau. Israel chỉ trích gay gắt việc Tổng thống Brazil Lula da Silva ví xung đột Gaza với nạn diệt chủng của Đức Quốc xã trong Thế chiến 2 (hay còn gọi là Holocaust). Đáp lại, Brazil hôm qua (20/2) cũng quyết định triệu hồi Đại sứ tại Israel về nước.

Brazil và Israel đang nổ ra tranh cãi ngoại giao sau khi Tổng thống Lula da Silva mới đây cáo buộc Israel đang phạm phải tội ác “diệt chủng” với người dân tại Dải Gaza và so sánh hành động này với chiến dịch tàn sát người Do Thái trước đây của chế độ Đức Quốc xã.

Đại sứ Brazil tại Israel Frederico Meyer. Ảnh: Divulgação/ Agência Senado

Nhà lãnh đạo Brazil còn lưu ý thêm rằng: “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện cũng không thể làm bất cứ điều gì cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas trên Dải Gaza. Điều duy nhất có thể làm là kêu gọi hòa bình thông qua các phương tiện truyền thông nhưng tôi nghĩ Israel sẽ không thực hiện bất kỳ quyết định nào từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Chính phủ Israel ngay lập tức triệu Đại sứ Brazil tại Israel Frederico Meyer tới để phản đối những nhận xét của Tổng thống Lula da Silva, đồng thời tuyên bố nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này “không được chào đón” ở Israel cho đến khi ông Lula da Silva rút lại cáo buộc của mình. Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu mô tả phát ngôn của ông Lula là "đáng hổ thẹn và nghiêm trọng", cho rằng đây là một nỗ lực tấn công người Do Thái cũng như quyền tự vệ của Israel. Theo ông Benjamin Netanyahu, việc so sánh giữa Israel với Đức Quốc xã và Hitler là “hành động vượt qua lằn ranh đỏ".

Ngoại trưởng Israel Katz cũng vừa khẳng định: "Tôi muốn nói rằng những gì Tổng thống Brazil Lula nói khi ông so sánh chiến dịch quân sự chính nghĩa của Nhà nước Israel chống lại Hamas - những kẻ đã sát hại và tàn sát người Do Thái, với Hitler và Đức Quốc xã, là một sự đáng hổ thẹn và là một hành động tấn công nghiêm trọng nhằm vào người Do Thái và Nhà nước Israel”.

Về phía Brazil, Bộ Ngoại giao nước này cũng đã triệu Đại sứ Israel Daniel Zonshine, để làm rõ về phản ứng của Israel. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Brazil, Celso Amorim còn khẳng định những động thái gần đây của Chính phủ Israel là “vô lý”. Quyết định của Brazil về việc rút ngay Đại sứ Frederico Meyer về nước được coi là bước đi cứng rắn và nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia, chỉ kém quyết định chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Màn tranh cãi nảy lửa giữa Brazil và Israel đang được cho sẽ không dễ gì “hạ nhiệt” thời gian tới. Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Lula da Silva hiện không có ý định rút lại bình luận của mình và mọi phản hồi sẽ được đưa ra thông qua các kênh ngoại giao.