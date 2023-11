Nguồn tin cho biết, các cuộc thử nghiệm trên mặt đất đầu tiên đối với động cơ giai đoạn một và giai đoạn hai được tiến hành hôm 11 và 14/11 và đạt được thành công nhất định, mang lại sự đảm bảo chắc chắn cho việc đẩy nhanh sự phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới một cách đáng tin cậy. Hơn nữa công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao cũng được xác minh rõ ràng một lần nữa.

Triều Tiên coi sự phát triển năng lực hạt nhân có "ý nghĩa to lớn" khi đất nước phải đối mặt với môi trường an ninh khó dự đoán. Do đó nước này luôn tìm cách tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa bất chấp sự lên án của quốc tế và bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo tầm trung. Ảnh: Reuters

Tên lửa nhiên liệu rắn được biết có khả năng phóng nhanh hơn và khó bị phát hiện trước khi phóng so với các loại nhiên liệu lỏng. Trong khi tên lửa đạn đạo tầm trung có thể bay khoảng 4.000 km, vượt hoàn toàn ra ngoài Bán đảo Triều Tiên.

Theo giới quan sát quốc tế, các cuộc thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên có thể là một phần trong những nỗ lực nhằm nâng cao hệ thống vũ khí của nước này, trước sự hợp tác an ninh ba bên ngày càng tăng giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.