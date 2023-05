Trung Quốc cung cấp cho Trung Á gần 4 tỷ USD vốn và viện trợ không hoàn lại

Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á và đã đưa ra “đề xuất 8 điểm” về hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung Á, trong đó Trung Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ vốn và viện trợ không hoàn lại cho các nước Trung Á, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các nước này tăng cường thực thi pháp luật, xây dựng năng lực quốc phòng và an ninh, hỗ trợ các nước bảo vệ an ninh khu vực và chống khủng bố, hợp tác an ninh mạng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Belta.

Ông Tập Cận Bình cũng đưa ra các đề xuất tăng cường xây dựng cơ chế, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác năng lượng, thúc đẩy đổi mới xanh và tăng cường đối thoại văn minh. Ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng, cần kiên trì an ninh chung, cùng thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu, kiên quyết phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực và kích động “cách mạng màu”, giải quyết các vấn đề khó khăn về an ninh khu vực và cùng hợp tác xây dựng một cộng đồng chung không có xung đột và luôn hòa bình.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Á có lợi thế địa lý độc đáo, có cơ sở, điều kiện và khả năng trở thành đầu mối kết nối quan trọng của lục địa Á – Âu, Trung Á có thể góp phần vào trao đổi hàng hóa, giao lưu văn minh và phát triển công nghệ của thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – Trung Á lần thứ 1, sự kiện ngoại giao lớn đầu tiên trong nước của Trung Quốc trong năm nay đã khai mạc tại Tây An, Thiểm Tây vào tối ngày 18/5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức các cuộc hội đàm với nguyên thủ của 5 quốc gia Trung Á bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, nhấn mạnh ủng hộ nhau trong các vấn đề cốt lõi như chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đoàn kết và an ninh khu vực./.