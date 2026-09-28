English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng xã hội an toàn, ổn định

Thứ Hai, 21:07, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/9 khẳng định Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, đồng thời yêu cầu kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, phối hợp phát triển và an ninh, tăng cường nền tảng pháp trị và nâng cao năng lực bằng công nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị Công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” đã đạt thành tựu nổi bật; cục diện nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, trật tự được củng cố vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phối hợp giữa phát triển và an ninh, chú trọng kết hợp trừng trị và phòng ngừa, trị cả gốc lẫn ngọn; tăng cường nền tảng pháp trị, nâng cao năng lực bằng công nghệ; củng cố hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, nâng cao trình độ quản trị an toàn công cộng, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, phòng ngừa và hóa giải các loại rủi ro.

trung quoc day manh xay dung xa hoi an toan, on dinh hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc - ông Tập Cận Bình 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương Trung Quốc Trần Văn Thanh cho rằng, chỉ thị của ông Tập Cận Bình đã phác họa bức tranh tổng thể và chỉ rõ phương hướng cho công tác xây dựng “Trung Quốc an bình”; thành tựu xây dựng “Trung Quốc an bình” đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi; “an bình” đã trở thành biểu tượng nổi bật của pháp trị Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cho rằng, công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” thời gian tới cần tập trung vào 5 nội dung, bao gồm tăng cường dẫn dắt bằng tư tưởng; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới phương pháp, biện pháp; củng cố nền tảng cơ sở và kiện toàn cục diện công tác.

Với việc xác định rõ mục tiêu “đất nước an toàn hơn, xã hội trật tự hơn, quản trị hiệu quả hơn, nhân dân hài lòng hơn”, Bắc Kinh coi xây dựng “Trung Quốc an bình” ở trình độ cao hơn là một trong những trụ cột bảo đảm cho công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Trong bối cảnh địa chính trị khu vực và toàn cầu còn nhiều biến động, cách tiếp cận kết hợp giữa pháp trị, công nghệ và quản trị xã hội sẽ tiếp tục được Trung Quốc đẩy mạnh, nhằm duy trì ổn định nội địa và củng cố hình ảnh một quốc gia an toàn, có khả năng kiểm soát rủi ro trong dài hạn.

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ
Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 cho biết, Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “siêu trí tuệ”, sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 cho biết, Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “siêu trí tuệ”, sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Quảng Tây (Trung Quốc) phát triển mạng lưới đường bộ du lịch dài 6.000 km
Quảng Tây (Trung Quốc) phát triển mạng lưới đường bộ du lịch dài 6.000 km

VOV.VN - Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang phát triển một mạng lưới đường bộ phục vụ du lịch dài khoảng 6.000 km, trong đó Nam Ninh là thành phố trung tâm mở cửa hợp tác với các nước ASEAN.

Quảng Tây (Trung Quốc) phát triển mạng lưới đường bộ du lịch dài 6.000 km

Quảng Tây (Trung Quốc) phát triển mạng lưới đường bộ du lịch dài 6.000 km

VOV.VN - Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang phát triển một mạng lưới đường bộ phục vụ du lịch dài khoảng 6.000 km, trong đó Nam Ninh là thành phố trung tâm mở cửa hợp tác với các nước ASEAN.

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc
Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc

Trung Quốc phản bác Mỹ về vấn đề Iran và Cuba tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ngày 26/9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi tôn trọng chủ quyền và an ninh của các quốc gia Trung Đông, trong đó có các nước vùng Vịnh, đồng thời yêu cầu "quốc gia liên quan" chấm dứt đe dọa sử dụng vũ lực và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc
Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. 

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ