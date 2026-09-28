Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng xã hội an toàn, ổn định

Phát biểu tại Hội nghị Công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” được tổ chức tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, kể từ Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” đã đạt thành tựu nổi bật; cục diện nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định, trật tự được củng cố vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần lấy tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo, kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản. Theo đó, Bắc Kinh sẽ phối hợp giữa phát triển và an ninh, chú trọng kết hợp trừng trị và phòng ngừa, trị cả gốc lẫn ngọn; tăng cường nền tảng pháp trị, nâng cao năng lực bằng công nghệ; củng cố hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, nâng cao trình độ quản trị an toàn công cộng, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, phòng ngừa và hóa giải các loại rủi ro.

Chủ tịch Trung Quốc - ông Tập Cận Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương Trung Quốc Trần Văn Thanh cho rằng, chỉ thị của ông Tập Cận Bình đã phác họa bức tranh tổng thể và chỉ rõ phương hướng cho công tác xây dựng “Trung Quốc an bình”; thành tựu xây dựng “Trung Quốc an bình” đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi; “an bình” đã trở thành biểu tượng nổi bật của pháp trị Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cho rằng, công tác xây dựng “Trung Quốc an bình” thời gian tới cần tập trung vào 5 nội dung, bao gồm tăng cường dẫn dắt bằng tư tưởng; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới phương pháp, biện pháp; củng cố nền tảng cơ sở và kiện toàn cục diện công tác.

Với việc xác định rõ mục tiêu “đất nước an toàn hơn, xã hội trật tự hơn, quản trị hiệu quả hơn, nhân dân hài lòng hơn”, Bắc Kinh coi xây dựng “Trung Quốc an bình” ở trình độ cao hơn là một trong những trụ cột bảo đảm cho công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Trong bối cảnh địa chính trị khu vực và toàn cầu còn nhiều biến động, cách tiếp cận kết hợp giữa pháp trị, công nghệ và quản trị xã hội sẽ tiếp tục được Trung Quốc đẩy mạnh, nhằm duy trì ổn định nội địa và củng cố hình ảnh một quốc gia an toàn, có khả năng kiểm soát rủi ro trong dài hạn.