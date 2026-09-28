Trung Quốc phát triển vệ tinh đầu tiên phục vụ tạo giống trong không gian

Tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm chuyên về đột biến sinh học trong không gian và phát triển vệ tinh thương mại chuyên dụng đầu tiên phục vụ lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa với việc các loại hạt giống được nước này đưa vào vũ trụ sẽ sớm có “chuyến bay riêng” trong tương lai.

Mô hình vệ tinh nhân giống thương mại trong không gian của Trung Quốc. Ảnh: Shaanxi Fabu - kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội của tỉnh Thiểm Tây

Ông Quách Nhuệ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật chọn tạo giống hàng không vũ trụ Thiểm Tây, cho biết trong một thời gian dài, hoạt động chọn tạo giống trong không gian của Trung Quốc chủ yếu dựa vào các thí nghiệm “đi ké” trên các vệ tinh hoặc các sứ mệnh trạm vũ trụ, thiếu vắng một nền tảng vệ tinh chuyên dụng cho đột biến sinh học trong không gian. Cách làm này khiến việc tùy chỉnh hoặc mở rộng quy mô các tải trọng thí nghiệm, thời gian lưu trú trên quỹ đạo và các điều kiện thử nghiệm gặp nhiều hạn chế.

Theo ông, việc phóng vệ tinh thương mại chuyên dụng dành riêng cho chọn tạo giống trong không gian không chỉ thay đổi phương thức, mà còn đem lại sự hỗ trợ về khoa học và công nghệ nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm đột biến sinh học trong không gian sẽ tập trung nghiên cứu cơ chế đột biến sinh học trong môi trường vũ trụ; thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo đối với thực vật, động vật và nguồn gen vi sinh vật; phát triển các tải trọng thí nghiệm trên quỹ đạo; cũng như sàng lọc nguồn gen và chọn tạo giống mới dưới mặt đất, qua đó thiết lập một chuỗi kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm các khâu: tạo đột biến trong không gian, thí nghiệm trên quỹ đạo, chọn tạo giống dưới mặt đất và thương mại hóa kết quả.