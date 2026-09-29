Trung Quốc hướng tới việc sử dụng pin thể rắn quy mô lớn vào năm 2030

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng với 6 cơ quan chính phủ khác, đã ban hành Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp pin thế hệ mới giai đoạn 2026-2030, nhằm vạch ra các ưu tiên phát triển của ngành này trong 5 năm tới.

Công nhân vận hành trên dây chuyền sản xuất pin lithium tại Khu công nghiệp pin của CORNEX NEW ENERGY ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Theo quy hoạch, pin thế hệ mới là các thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ và chuyển đổi năng lượng điện hiệu suất cao, nổi bật nhờ những đổi mới cốt lõi về cơ chế, vật liệu, cấu trúc và quy trình sản xuất, với đại diện gồm các công nghệ như pin lithium, pin natri và pin dòng chảy (flow battery). Các loại pin này mang đặc trưng tốc độ đổi mới công nghệ nhanh chóng, phạm vi ứng dụng rộng rãi và khả năng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ.

Theo mục tiêu quy hoạch đề ra, đến năm 2030, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc sẽ đạt sự tăng trưởng ổn định về quy mô. Năng lực đổi mới sáng tạo trên toàn chuỗi ngành tiếp tục được củng cố, với những đột phá mới về vật liệu điện cực tiên tiến, chất điện phân mới và các vật liệu phụ trợ cao cấp. Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) các hệ thống pin mới đạt bước tiến triển quan trọng, trong đó pin thể rắn bước đầu được ứng dụng quy mô lớn; pin lithium tuổi thọ cao đạt 15.000 chu kỳ sạc - xả và các nhà sản xuất hàng đầu đạt tỷ lệ lỗi sản phẩm ở mức phần tỷ (PPB).

Kế hoạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy công nghiệp hóa pin thể rắn và đặt nền móng cho các hệ thống pin tương lai, bao gồm pin ion kim loại kiềm mới, pin ion đa hóa trị, pin kim loại-không khí và pin lưu huỳnh, pin cấu trúc composite đa chức năng và pin hạt nhân.

Tài liệu này cũng xác định các ưu tiên cho những kịch bản ứng dụng đa dạng khác. Các ưu tiên này bao gồm nâng cấp pin mỏng, nhẹ và linh hoạt hơn cho thiết bị điện tử tiêu dùng; tối ưu hóa pin năng lượng an toàn, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết dành cho xe sử dụng năng lượng mới; phát triển pin có tuổi thọ cao phục vụ lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện; tăng cường cung ứng các loại pin có độ bền cao dành cho phương tiện bay tầm thấp, robot thông minh và thiết bị hoạt động trong lĩnh vực hàng không cũng như tại các môi trường biển sâu và vùng cực; nâng cao năng lực công nghiệp hóa đối với pin thể rắn, pin điện phân nước và pin sạc siêu nhanh.

Bản quy hoạch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang không ngừng mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng pin và tìm cách tăng cường vai trò dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Quy hoạch cho biết, trong giai đoạn 2021-2026, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt tổng giá trị sản xuất vượt mốc 1.000 tỷ nhân dân tệ, chiếm thị phần lớn trên thế giới. Giai đoạn 5 năm tới đang mở ra cơ hội chiến lược để Bắc Kinh củng cố toàn diện lợi thế cạnh tranh toàn cầu của ngành này.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, công nghệ pin thể rắn trên toàn thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, chưa được sử dụng rộng rãi trên quy mô thương mại.

Trong khi đó, theo nền tảng nghiên cứu thị trường MarketsandMarkets, thị trường pin thể rắn của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 42,5 triệu USD năm 2025 lên 384,8 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 44,4%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 37,5%.