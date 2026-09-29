English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc hướng tới việc sử dụng pin thể rắn quy mô lớn vào năm 2030

Thứ Ba, 19:33, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/9, Trung Quốc đã công bố quy hoạch chuyên ngành cấp quốc gia đầu tiên về ngành công nghiệp pin trong 5 năm tới. Theo đó, nước này sẽ hướng tới việc sử dụng pin thể rắn quy mô lớn vào năm 2030, trong bối cảnh thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm.

 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cùng với 6 cơ quan chính phủ khác, đã ban hành Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp pin thế hệ mới giai đoạn 2026-2030, nhằm vạch ra các ưu tiên phát triển của ngành này trong 5 năm tới.

trung quoc huong toi viec su dung pin the ran quy mo lon vao nam 2030 hinh anh 1
Công nhân vận hành trên dây chuyền sản xuất pin lithium tại Khu công nghiệp pin của CORNEX NEW ENERGY ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Theo quy hoạch, pin thế hệ mới là các thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ và chuyển đổi năng lượng điện hiệu suất cao, nổi bật nhờ những đổi mới cốt lõi về cơ chế, vật liệu, cấu trúc và quy trình sản xuất, với đại diện gồm các công nghệ như pin lithium, pin natri và pin dòng chảy (flow battery). Các loại pin này mang đặc trưng tốc độ đổi mới công nghệ nhanh chóng, phạm vi ứng dụng rộng rãi và khả năng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ.

Theo mục tiêu quy hoạch đề ra, đến năm 2030, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc sẽ đạt sự tăng trưởng ổn định về quy mô. Năng lực đổi mới sáng tạo trên toàn chuỗi ngành tiếp tục được củng cố, với những đột phá mới về vật liệu điện cực tiên tiến, chất điện phân mới và các vật liệu phụ trợ cao cấp. Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) các hệ thống pin mới đạt bước tiến triển quan trọng, trong đó pin thể rắn bước đầu được ứng dụng quy mô lớn; pin lithium tuổi thọ cao đạt 15.000 chu kỳ sạc - xả và các nhà sản xuất hàng đầu đạt tỷ lệ lỗi sản phẩm ở mức phần tỷ (PPB).

Kế hoạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy công nghiệp hóa pin thể rắn và đặt nền móng cho các hệ thống pin tương lai, bao gồm pin ion kim loại kiềm mới, pin ion đa hóa trị, pin kim loại-không khí và pin lưu huỳnh, pin cấu trúc composite đa chức năng và pin hạt nhân.

Tài liệu này cũng xác định các ưu tiên cho những kịch bản ứng dụng đa dạng khác. Các ưu tiên này bao gồm nâng cấp pin mỏng, nhẹ và linh hoạt hơn cho thiết bị điện tử tiêu dùng; tối ưu hóa pin năng lượng an toàn, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết dành cho xe sử dụng năng lượng mới; phát triển pin có tuổi thọ cao phục vụ lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện; tăng cường cung ứng các loại pin có độ bền cao dành cho phương tiện bay tầm thấp, robot thông minh và thiết bị hoạt động trong lĩnh vực hàng không cũng như tại các môi trường biển sâu và vùng cực; nâng cao năng lực công nghiệp hóa đối với pin thể rắn, pin điện phân nước và pin sạc siêu nhanh.

Bản quy hoạch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang không ngừng mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng pin và tìm cách tăng cường vai trò dẫn dắt trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Quy hoạch cho biết, trong giai đoạn 2021-2026, ngành công nghiệp pin thế hệ mới của Trung Quốc đã đạt tổng giá trị sản xuất vượt mốc 1.000 tỷ nhân dân tệ, chiếm thị phần lớn trên thế giới. Giai đoạn 5 năm tới đang mở ra cơ hội chiến lược để Bắc Kinh củng cố toàn diện lợi thế cạnh tranh toàn cầu của ngành này.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, công nghệ pin thể rắn trên toàn thế giới vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, chưa được sử dụng rộng rãi trên quy mô thương mại.

Trong khi đó, theo nền tảng nghiên cứu thị trường MarketsandMarkets, thị trường pin thể rắn của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 42,5 triệu USD năm 2025 lên 384,8 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 44,4%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 37,5%.

cong nghe DeepSeek, tri tue nhan tao tao sinh -scmp.jpg

Quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc vượt 700 triệu người

VOV.VN - Báo cáo mới công bố ngày 29/9 cho thấy quy mô người dùng AI tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào giữa năm 2026, tương đương tỷ lệ phổ cập trên 50%. Cùng với đó, hạ tầng tính toán, mô hình lớn và ứng dụng trong các ngành tiếp tục có những bước tiến đáng chú ý.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc
Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này, với những nội dung nóng như chiến tranh, AI (trí tuệ nhân tạo) và những cú sốc khí hậu…

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

Chiến tranh, AI và khí hậu làm nóng hội nghị lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc

VOV.VN - Phiên thảo luận chung cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này, với những nội dung nóng như chiến tranh, AI (trí tuệ nhân tạo) và những cú sốc khí hậu…

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự
Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

Lãnh tụ Triều Tiên kêu gọi mở rộng ứng dụng AI trong quân sự

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ của đất nước, đồng thời thúc giục các nhà sản xuất đẩy mạnh sản lượng.

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI
OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot
Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

Nhà sản xuất pin xe điện Trung Quốc đầu tư “lấn sân” vào AI và robot

VOV.VN - Tập đoàn pin hàng đầu Trung Quốc CATL đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, robot hình người, thủy điện và hàng không điện, trong nỗ lực xây dựng các động lực tăng trưởng mới khi thị trường xe điện trong nước chậm lại và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin
Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới, Trung Quốc sẽ chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới.

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới, Trung Quốc sẽ chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới.

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện
Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

Trung Quốc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi pin lithium xe đạp điện

VOV.VN - Ngày 4/4, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Hợp tác xã Cung ứng Tiêu thụ Trung Quốc đã ký ban hành Thông báo liên bộ về việc thúc đẩy xây dựng hệ thống thu hồi, tái sử dụng pin lithium cho xe đạp điện.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ