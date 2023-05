Trung Quốc khẳng định sẽ “đóng góp thiết thực” vào giải quyết khủng hoảng ở Ukraine

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước Trung Quốc - Nga diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương, cuộc khủng hoảng Ukraine cùng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng các mối quan tâm khác.

Ngoại trưởng Tần Cương cho biết, Bắc Kinh sẽ kiên trì thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga, “đóng góp thiết thực” vào việc giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga gặp song phương tại Ấn Độ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên không chỉ nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ SCO, duy trì sự đoàn kết và hợp tác của tổ chức này, xây dựng SCO thành một nền tảng hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia thành viên, mà còn tăng cường liên lạc và phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như BRICS, G20, Liên Hợp Quốc và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phản đối “Chiến tranh Lạnh mới” và duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Hai bên cũng nhất trí lên kế hoạch và sắp xếp các cuộc trao đổi cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và văn hóa, thúc đẩy tạo thuận lợi cho trao đổi nhân sự giữa hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tạo môi trường và điều kiện để Nga và Ukraine nối lại đàm phán. Ông tuyên bố, Trung Quốc “khuyến khích OSCE phát huy hết lợi thế của mình, tạo môi trường và điều kiện cần thiết hỗ trợ nối lại đàm phán giữa Nga và Ukraine”.

Theo quan chức này, “khủng hoảng Ukraine là sự bùng phát tổng thể của những mâu thuẫn an ninh tích lũy lâu dài ở châu Âu”. Giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng chỉ có thể được thiết lập trên cơ sở thực hiện an ninh hợp tác, an ninh chung và an ninh bền vững.

Ông tái khẳng định, Trung Quốc sẽ cử đại diện đặc biệt của chính phủ về các vấn đề Á-Âu đến thăm Ukraine và các nước, tiếp tục đóng góp nỗ lực vào việc sớm ngừng bắn đình chiến và khôi phục hòa bình./.