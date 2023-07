Trung Quốc phản đối bất kỳ nước nào xúi giục cách mạng màu

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, các nước thành viên SCO cần tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược, thu hẹp bất đồng thông qua đối thoại, vượt qua cạnh tranh thông qua hợp tác, nghiêm túc tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của nhau, kiên định ủng hộ lẫn nhau để đạt được sự phát triển và hưng thịnh. Cần xuất phát từ lợi ích tổng thể và lâu dài của khu vực, xây dựng chính sách đối ngoại độc lập tự chủ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát triểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh SCO từ thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: “cần cảnh giác cao độ trước sự kích động ‘Chiến tranh Lạnh mới’, tạo ra đối đầu phe phái trong khu vực của các thế lực bên ngoài, kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào công việc nội bộ và xúi giục ‘cách mạng màu’ vì bất kỳ lý do gì, nắm chắc tiền đồ vận mệnh sự phát triển tiến bộ của đất nước trong tay mình”.

Ông Tập Cận Bình cũng đề xuất duy trì hòa bình khu vực và đảm bảo an ninh chung, khẳng định việc đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực là “trách nhiệm chung” của các thành viên SCO. Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các bên thực hiện Sáng kiến An ninh Toàn cầu, kiên trì hóa giải bất đồng mâu thuẫn giữa các nước thông qua đối thoại hiệp thương, thúc đẩy các giải pháp chính trị cho các vấn đề nóng trong khu vực và quốc tế, “xây dựng một hàng rào an ninh khu vực vững chắc”.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cần nâng cao mức độ hợp tác an ninh trong SCO, tiếp tục phát huy vai trò của các nền tảng, như cơ chế điều phối và hợp tác giữa các nước láng giềng của Afghanistan, tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này, thúc đẩy chính quyền Afghanistan xây dựng một cấu trúc chính trị rộng mở, bao trùm và bước vào con đường tái thiết hòa bình.

Ông cũng đề nghị SCO tập trung vào hợp tác thiết thực và đẩy nhanh phục hồi kinh tế, đồng thời đề xuất mở rộng tỷ lệ thanh toán bằng đồng nội tệ trong các quốc gia SCO, mở rộng hợp tác tiền kỹ thuật số có chủ quyền và thúc đẩy thành lập Ngân hàng phát triển SCO.