Trung Quốc sửa đổi quy định về bảo vệ thiết kế mạch tích hợp sau 25 năm

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới đây đã ký sắc lệnh ban hành Quy định sửa đổi về bảo vệ thiết kế bố cục mạch tích hợp, có hiệu lực từ 15/10/2026. Các quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với thiết kế mạch tích hợp, khuyến khích đổi mới công nghệ trong lĩnh vực này và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Các quy định sửa đổi cũng bao gồm thiết kế bố cục chi tiết cách sắp xếp thành phần bên trong một con chip.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Quy định gồm 6 chương, 54 điều. Các nội dung sửa đổi chính bao gồm: làm rõ các yêu cầu tổng thể, quy định việc bảo vệ thiết kế mạch tích hợp cần quán triệt chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, mở rộng phạm vi bảo vệ, nhấn mạnh tính trung thực và tín nhiệm. Hoàn thiện quy trình nộp đơn và xét duyệt, xử lý các đơn xin cấp phép giả mạo, tinh chỉnh các yêu cầu về vật liệu, hoàn thiện quy trình bác bỏ và thu hồi, bổ sung quy trình khôi phục quyền lợi. Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm rõ các tiêu chuẩn xác định phạm vi quyền lợi, tăng mức bồi thường đối với hành vi vi phạm. Thúc đẩy việc ứng dụng thiết kế bố cục mạch tích hợp, tăng cường dịch vụ công, làm rõ các biện pháp khen thưởng, hoàn thiện các yêu cầu về chuyển nhượng, cấp phép và thế chấp, chuẩn hóa việc thực hiện quyền của các đồng sở hữu.

Việc sửa đổi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực củng cố ngành công nghiệp bán dẫn, mở rộng năng lực đổi mới trong nước và hoàn thiện việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các công nghệ mới nổi.

Các biện pháp này cũng cho thấy Bắc Kinh ngày càng coi trọng việc nghiên cứu và phát triển độc lập các công nghệ của công ty Trung Quốc.

Sau một loạt các hạn chế do Mỹ áp đặt, khiến Trung Quốc không thể tiếp cận phần mềm thiết kế và thiết bị sản xuất bán dẫn tiên tiến, ngành công nghiệp bán dẫn của Bắc Kinh đã đẩy nhanh tốc độ phát triển các giải pháp thay thế độc lập.

Quy định mới nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thiết kế bố cục mạch tích hợp và làm cho việc sao chép hoặc chiếm đoạt các thiết kế đó trở nên khó khăn hơn.

Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường năng lực công nghệ và đổi mới thông qua định hướng chính sách và hỗ trợ thể chế, trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn hướng tới sự phát triển chất lượng cao hơn.

Dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy, nước này đã sản xuất 484,3 tỷ mạch tích hợp (IC) trong năm 2025, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu IC của Trung Quốc tăng 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái (tính bằng Nhân dân tệ).

Trả lời báo chí về quy định này, các quan chức Bộ Tư pháp và Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc cho biết, các quy định hiện hành, được ban hành và thực hiện vào năm 2001, cần được sửa đổi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và ngành công nghiệp mạch tích hợp. Việc sửa đổi tập trung vào các vấn đề nổi bật hiện nay, như hoàn thiện các cơ chế liên quan đến đăng ký, bảo vệ và quản lý thiết kế bố cục mạch tích hợp, đưa các cách làm hiệu quả trên thực tế lên thành các quy định hành chính.